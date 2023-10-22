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В Киеве может появиться улица Нины Матвиенко. Ее дочь сделала заявление

Киев, Воскресенье 22 октября 2023 10:20
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В Киеве может появиться улица Нины Матвиенко. Ее дочь сделала заявление Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Иванна Пашкевич

В честь Нины Матвиенко, которая умерла в начале октября, хотят назвать улицу в Киеве. Подписать соответствующую петицию призывает дочь знаменитой артистки Тоня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Тоня Матвиенко просит поддержать инициативу

Через несколько дней после смерти легендарной артистки на сайте Киевского городского совета появилась петиция об изменении названия улицы в честь Нины Матвиенко.

В Киеве может появиться улица Нины Матвиенко. Ее дочь сделала заявление

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ее автор - киевлянин Даниил Василинюк. Через две недели петиция собрала 945 голосов. Нужно еще 6000, чтобы ее рассмотрели.

"Прошу переименовать улицу россиянина Лескова в честь величайшей певицы и актрисы Украины Нины Матвиенко. Нина Митрофановна заслужила улицу в самом центре Киева", - говорится в петиции.

Поддержала инициативу мужчины дочь Нины Митрофановны, сделав репост петиции в своем блоге.

В Киеве может появиться улица Нины Матвиенко. Ее дочь сделала заявление

Тоня Матвиенко призвала переименовать улицу Лескова в честь ее матери (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним, ранее украинцы предлагали назвать улицу российского писателя Николая Лескова в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

К слову, улица Лескова проходит в Печерском районе Киева от переулка Евгения Гуцала и Печерской площади до конца застройки.

Ранее мы рассказывали, что певица Alyosha сменила псевдоним.

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