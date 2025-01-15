Тоня Матвиенко показала редкое фото дочери от Арсена Мирзояна

Известная украинская певица Тоня Матвиенко показала редкое фото их с Арсеном Мирзояном дочери Нины, которой исполнилось 9 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост автора хита "Кульбабы" в Instagram .

В честь дня рождения девочки певица поделилась трогательными словами и милым фото дочери. Матвиенко поблагодарила ее за поддержку и любовь.

"Сегодня нашей Нинушке 9 годиков! Я так счастлива, что ты у нас есть! И начну не с тебя, а с себя. Если бы ты знала, сколько раз я ломалась, падала, не хотела даже жить... Ты просто не даешь этому продолжаться долго, будто говоришь: "Ты не имеешь права, есть я!" Коротко говоря, ты мой Ангел-хранитель. Просто спасибо, и мы с папой делаем все, чтобы ты была счастлива! Будь здорова и улыбчивая!" - написала Тоня.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Нина нечасто появляется в социальных сетях своих родителей, поэтому каждая ее фотография вызывает интерес у поклонников.

Многие фанаты Тони и Арсена отмечают невероятное сходство девочки с ее отцом. С возрастом это сходство становится еще более очевидным.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Отметим, что Тоня Матвиенко имеет двух дочерей. Кроме Нины звездная пара воспитывает также старшую дочь певицы от ее предыдущего брака - Ульяну.

Младшая дочь артистов родилась 15 января 2016 года. Нину назвали в честь ее бабушки - Нины Митрофановны Матвиенко. По некоторым источникам, семья дала дочери фамилию ее бабушки, то есть она Нина Матвиенко, а не Мирзоян.

Тоня Матвиенко с дочками и покойной мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Мирзоян имеет двух сыновей от первого брака - старшего Влада и младшего Артема. В интервью РБК-Украина певец говорил, что с Владом поддерживает общение больше, чем с Артемом.

"С младшим меньше, со старшим - больше. Старший в Запорожье. Он там сейчас на права сдает - я настаивал, чтобы он на курсы пошел. Он студент, учится. С моей стороны всяческая поддержка", - объясняет Мирзоян.

Младший сын звезды живет сейчас в Германии.