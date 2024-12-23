Мирзоян откровенно прокомментировал тему отношений с детьми от предыдущего брака

От своего первого брака с женщиной по имени Анна у Арсена Мирзояна есть двле сыновей, и теперь исполнитель честно прокомментировал тему отношений с ними.

Что известно об отношениях Арсена Мирзояна со старшими детьми

До брака с Тоней Матвиенко музыкант был в отношениях с женщиной, которая родила ему двух сыновей - Влада и Артема. Селебрити говорит, что если со старшим, Владом, ему удается поддерживать общение, то с младшим - оно не такое активное.

"С младшим меньше, со старшим - больше. Старший в Запорожье. Он там сейчас на права сдает - я настаивал, чтобы он на курсы пошел. Он студент, учится. С моей стороны всяческая поддержка", - объясняет Мирзоян.

Кроме того, он также объяснил, почему Влад больше не живет с ним, как это было раньше.

"Там у него друзья, клиенты, девушки, обучение. Ну, короче, социум. Это очень важно", - поделился знаменитость, комментируя переезд наследника.

Что касается младшего сына, Артема, то он сейчас находится в Германии, и уже даже немного выучил язык. "Учится. Уже выучил немецкий, "шпрехает", - сказал Арсен.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

В браке с Тоней Матвиенко у Арсена родилась дочь Нина, и исполнитель также прокомментировал тему ее воспитания. Он отметил, что девочка ходит в школу, и это очень важно, поскольку там есть социум и воспитание, которое из этого выливается. Лучшее воспитание, по его мнению, - собственный пример родителей.

"Нина ходит в школу, там есть социум и это определенное воспитание уже. Это круто, есть подружки, есть общение. В ТикТоке не сидит много, бывают онлайн игры. Она в реальном времени в какой-то игре бегает, и говорит с разными подружками одновременно. Но мы контролируем, чтобы не много времени проводила с гаджетами. Лучшее воспитание - собственный пример, как по мне", - говорит отец троих детей.

Арсен Мирзоян с дочкой Ниной (фото: instagram.com/tonya_matvienko) Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

на Тоне Матвиенко Арсен женился в 2017 году. До этого влюбленные жили в гражданском браке.

В прошлых своих интервью знаменитость также делился, что у него непростые отношения с бывшей избранницей, поскольку она до сих пор имеет на него обиду. Ему удалось отпустить прошлое и пойти дальше, а вот Анна, хоть и отпустила, но отношение с позиции обиды все же сохранила.

Отношения с Тоней Мирзоян начал еще до развода с матерью двух его сыновей.