Тоня Матвиенко честно ответила, хочет ли родить еще одного ребенка

Хочет ли Тоня Матвиенко еще одного ребенка

По словам артистки, они с мужем Арсеном Мирзояном больше не планируют рожать детей.

Отметим, у звезды две дочери - старшая Ульяна от предыдущего брака и младшая Нина от музыканта.

Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и детьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Я уже не такая молодая. Это очень тяжело и ответственно, и во время войны я так переживаю. Не с кем детей оставлять. Мама всегда была с Ниной. Нет, нет. Я не домашняя. Мне куда-то всегда нужно ехать. А если Арсен захочет, то перехочет. Он не захочет", - поделилась Тоня.

"У него от первого брака два сына. Их всех надо содержать, это не игрушки, а ответственность. Мне хватает. Нужно уже о себе подумать немного. Я развалюсь, если будет еще ребенок, волосы выпадают, худею каждый день", - призналась она.

Напомним, отношения между Матвиенко и Мирзояном начались в 2011 году.

Тогда они оба участвовали в проекте "Голос страны". В тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.

От предыдущего брака у артиста двое сыновей.