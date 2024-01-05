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Тоня Матвиенко честно ответила, хочет ли родить еще одного ребенка

Тоня Матвиенко с мужем (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тоня Матвиенко, которая ранее обнародовала последнее аудиосообщение покойной мамы, исполнительницы Нины Митрофановны, честно ответила, хочет ли родить еще одного ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube проекта "Говорит Суханов".

Хочет ли Тоня Матвиенко еще одного ребенка

По словам артистки, они с мужем Арсеном Мирзояном больше не планируют рожать детей.

Отметим, у звезды две дочери - старшая Ульяна от предыдущего брака и младшая Нина от музыканта.

Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и детьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Я уже не такая молодая. Это очень тяжело и ответственно, и во время войны я так переживаю. Не с кем детей оставлять. Мама всегда была с Ниной. Нет, нет. Я не домашняя. Мне куда-то всегда нужно ехать. А если Арсен захочет, то перехочет. Он не захочет", - поделилась Тоня.

"У него от первого брака два сына. Их всех надо содержать, это не игрушки, а ответственность. Мне хватает. Нужно уже о себе подумать немного. Я развалюсь, если будет еще ребенок, волосы выпадают, худею каждый день", - призналась она.

 

Напомним, отношения между Матвиенко и Мирзояном начались в 2011 году.

Тогда они оба участвовали в проекте "Голос страны". В тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.

От предыдущего брака у артиста двое сыновей.

Недавно дочь Матвиенко заговорила о ревности и призналась, чем ее "бесит" муж.

Также она назвала украинского рэпера, отказавшегося с ней записать дуэт.

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Тоня МатвиенкоАрсен Мирзоянзвезды шоу-бизнеса