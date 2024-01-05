Тоня Матвієнко чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину

Співачка Тоня Матвієнко, яка раніше оприлюднила останнє аудіоповідомлення покійної мами, виконавиці Ніни Митрофанівни, чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-проекту "Говорить Суханов".
За словами артистки, вони з чоловіком Арсеном Мірзояном більше не планують народжувати дітей.
Зазначимо, у зірки дві доньки - старша Уляна від попереднього шлюбу і молодша Ніна від музиканта.
Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном і дітьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
"Я вже не така молода. Це дуже важко і відповідально, і під час війни я так переживаю. Немає з ким дітей залишати. Мама завжди була з Ніною. Ні, ні. Я не домашня. Мені кудись завжди потрібно їхати. А якщо Арсен захоче, то перехоче. Він не захоче", - поділилася Тоня.
"У нього від першого шлюбу двоє синів. Їх усіх треба утримувати, це не іграшки, а відповідальність. Мені вистачає. Потрібно вже про себе подумати трохи. Я розвалюся, якщо буде ще дитина, волосся випадає, худну щодня", - зізналася вона.
Нагадаємо, стосунки між Матвієнко та Мірзояном почалися у 2011 році.
Тоді вони обоє брали участь у проєкті "Голос країни". На той момент Мірзоян був одружений, жив і працював у Запоріжжі.
Від попереднього шлюбу артист має двох синів.
Нещодавно донька Матвієнко заговорила про ревнощі та зізналася, чим її "бісить" чоловік.
Також вона назвала українського репера, який відмовився з нею записати дует.