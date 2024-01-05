Тоня Матвієнко чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину

Чи хоче Тоня Матвієнко ще одну дитину

За словами артистки, вони з чоловіком Арсеном Мірзояном більше не планують народжувати дітей.

Зазначимо, у зірки дві доньки - старша Уляна від попереднього шлюбу і молодша Ніна від музиканта.

Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном і дітьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Я вже не така молода. Це дуже важко і відповідально, і під час війни я так переживаю. Немає з ким дітей залишати. Мама завжди була з Ніною. Ні, ні. Я не домашня. Мені кудись завжди потрібно їхати. А якщо Арсен захоче, то перехоче. Він не захоче", - поділилася Тоня.

"У нього від першого шлюбу двоє синів. Їх усіх треба утримувати, це не іграшки, а відповідальність. Мені вистачає. Потрібно вже про себе подумати трохи. Я розвалюся, якщо буде ще дитина, волосся випадає, худну щодня", - зізналася вона.

Нагадаємо, стосунки між Матвієнко та Мірзояном почалися у 2011 році.

Тоді вони обоє брали участь у проєкті "Голос країни". На той момент Мірзоян був одружений, жив і працював у Запоріжжі.

Від попереднього шлюбу артист має двох синів.