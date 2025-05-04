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5 новых мини-сериалов, которые хочется "проглотить" за один вечер: сюжеты реально впечатляют

Воскресенье 04 мая 2025 19:44
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5 новых мини-сериалов, которые хочется "проглотить" за один вечер: сюжеты реально впечатляют Новые сериалы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если хотите посмотреть что-то новое, короткое и интересное - "свежие" мини-сериалы станут для вас настоящей находкой. Здесь и черный юмор, и загадки, и напряжение - все, что затянет с первой минуты и не отпустит до финала.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть уже сейчас.

"Хороший коп/Плохой коп"

Коп-ветеран и его харизматичный напарник на пенсии возвращаются к делам, когда оказывается, что рядом с ними большая тайна. Здесь много иронии, диалогов на грани и типично британского юмора с криминальным привкусом. Сериал играет с клише жанра "бадди-коп" и удивляет.

"Маленький городок, большая история"

Жизнь маленького городка становится вверх другом, стоит только приехать телевизионной съемочной группе. Здесь и сатира на шоу-бизнес, и драма маленьких людей, и колорит, который не оставляет равнодушным. Идеально для тех, кто любит тонкий юмор и неожиданные повороты в обычном быту.

"Пульс"

Медицинская драма с сильным нервом, "затянет" вас с первых минут. Талантливый врач с пересаженной почкой пытается спасти других, но и себя тоже. Реалистичные сцены, сложные моральные дилеммы и постоянная борьба за второй шанс. Сериал трогает сердца, но и вдохновляет - идеально для вечера, когда хочется чего-то более глубокого.

"Садовник"

Испанская загадка с неожиданным финалом: бывший садовник миллионерши становится подозреваемым в убийстве после ее исчезновения. Но чем больше он молчит, тем больше разворачивается история. Атмосфера темнеет с каждой серией, а конец именно тот, который "выбивает из кресла". Осторожно: вам захочется посмотреть весь сериал за один вечер.

"Шерлок и дочь"

Что будет, если гениальный детектив снова вернется, но уже не один? Дочь Шерлока Холмса врывается в его жизнь и одновременно в дело о серийном убийце. Это не "еще один Шерлок" - это скорее спин-офф с динамикой и молодой кровью. Умно, сообразительно и с современной подачей.

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