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Sony представила новую PlayStation 5: характеристики и цена

Среда 11 октября 2023 15:12
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Sony представила новую PlayStation 5: характеристики и цена Вышла новая версия PlayStation от Sony (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Sony неожиданно объявила о выпуске новой компактной версии PlayStation 5. Она выполнена в новом дизайне с горизонтальной полосой, а еще стала легче и меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PlayStation.Blog.

По размерам новые PS5 примерно на 30% компактнее по сравнению с предыдущими моделями. Весовой характеристикой, в зависимости от версии, они легче на 18-24%. К примеру, модель с дисководом теперь весит 3,2 кг.

Sony представила новую PlayStation 5: характеристики и ценаНовая компактная версия PlayStation 5 (фото: PlayStation.Blog)

С точки зрения производительности изменений нет. Эта более тонкая версия так же мощна, как и предыдущая. Объем встроенной памяти составил 1 ТВ.

Новая версия будет доступна как с дисководом, так и без него. При отсутствии дисковода можно будет приобрести специальное внешнее устройство для оптических дисков.

Sony представила новую PlayStation 5: характеристики и ценаВертикальный вид PS5 (фото: PlayStation.Blog)

Эти консоли поступят в продажу уже в ноябре 2023 года. Цена версии с дисководом Ultra HD Blu-ray будет составлять 500 долларов (18 200 гривен), а цифровой версии - 450 долларов (16 400 гривен). Дисковод можно будет приобрести отдельно за 80 долларов (2900 гривен).

Sony представила новую PlayStation 5: характеристики и ценаГоризонтальный облик PS5 (фото: PlayStation.Blog)

Кроме того, Sony также представит новую вертикальную подставку за 30 долларов (1 100 гривен), которая будет подходить для обеих версий приставки, включая предыдущие модели.

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