В сети появились первые рендеры упрощенного флагмана Pixel 8a: что известно

Google только приступила к продаже своих новых смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, но уже готовит к выпуску более доступную версию Pixel 8A. Несколько инсайдеров уже поделились неофициальными рендерами этого устройства.

Согласно имеющейся информации, смартфон Google Pixel 8A оснащен 6,1-дюймовым дисплеем. Как и Pixel 8, он имеет дизайн из выступающих блоков камер, в котором разместились два модуля. В круглом отверстии экрана расположилась передняя камера. Боковые грани и углы корпуса округлены, как и в других устройствах серии Pixel 8.

Рендер упрощенного флагмана Pixel 8a (фото: OnLeaks)

По прогнозам инсайдеров, в Google Pixel 8A может быть использован тот же процессор Tensor G3, что и в более старших моделях. Однако другие технические характеристики еще не разглашаются. Пока нет информации о том, какие программные функции разработчики внедрят для отличия будущей модели Pixel 8A от более дорогих версий Pixel 8.

Следует отметить, что недавно Google сообщила, что в настоящее время не намерена производить бюджетные смартфоны. Следовательно, даже Pixel 8A, который становится доступнее, не должен рассматриваться как бюджетное устройство.