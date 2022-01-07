Печемо медовик зі сметанним кремом за рецептом наших бабусь: ідеальний святковий десерт
Медовик зі сметанним кремом - один з найпопулярніших десертів, який ми пам'ятаємо з дитинства. Наші бабусі і мами знали толк у випічці навіть тоді, коли доступ до інгредієнтів в магазинах був обмеженим.
Рецепт смачного медовика можна знайти в книзі берегині української кухні Дар'ї Цвєк "На добрий вечір: святкові рецепти", 1993 року випуску.
Інгредієнти для медовика
Для тіста:
- 300 г борошна
- 100 г цукру
- 100 г меду
- 50 г маргарину
- 2 яйця
- 1 ч. л. соди
Для крему:
- 1 л сметани
- 200 г подрібнених горіхів
- 100 г цукрової пудри
- ванілін
- 1/2 лимона
Просійте борошно з содою, додайте маргарин, потертий на крупній тертці, цукор, жовтки, розтоплений мед, посічіть все і домісіть рукою на дуже м'яке тісто. Поставте на дві години в холодне місце.
Дістаньте тісто, розділіть на чотири частини. Розкачайте чотири тонких коржі під розмір вашої тортівниці. Проколіть кожен корж виделкою і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці до світло-золотистого кольору.
Остиглі коржі перемажте кремом, верх і боки також змастіть. Верхівку торта можна прикрасити горіхами.
Для крему (його бажано зробити заздалегідь) візьміть друшляк, застеліть марлею, вилийте сметану і дайте стекти зайвій рідині.
Потім бажано густу частину сметани потримати в холодильнику добу. Після чого збивати віночком, коли сметана почне густіти, поступово додавати цукрову пудру, продовжуючи збивати.
Перемішайте сметану з подрібненими горіхами і дрібно натертою разом з цедрою половиною лимона.
Дати просочитися в холодильнику. Наш ідеальний медовик готовий!
Скріншот кулінарної книги
Хто така Дарія Цвєк
Дарію Цвєк (1909-2004) називають берегинею української кухні. Вона - автор ряду популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Книги кулінарки ставали українськими бестселерами. Всього було продано понад 5 млн примірників, вони отримували престижні нагороди премії "Книга року".
Раніше ми писали, як приготувати смачну каву за старовинним рецептом від Дарії Цвек.
Також фуд-блогер поділилася секретами запікання королівської свинини з чорносливом в духовці.