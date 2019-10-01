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Тонка червона лінія: волонтери здивували фото з передової на Донбасі

STYLERВійна    01.10.2019 - 10:56
Тонка червона лінія: волонтери здивували фото з передової на Донбасі
На Донбасі безпілотник зняв постріл бойовиків (Фото: колаж РБК-Україна)

Безпілотники на фронті є "очима" військових ЗСУ

На Донбасі окупанти намагалися збити безпілотник ЗСУ на передовій та відкрили вогонь по коптеру - повітряному розвіднику. Апарат зафіксував слід від трасуючої кулі, який виглядає як тонка червона лінія. Знімок опублікований на Facebook-сторінці благодійного фонду "Повернись живим".

Волонтери зазначають, що ворог постійно стріляє по дронах, які українські військовий піднімають над позиціями бойовиків.

"Тому що знають: кожний політ українського безпілотника - це гігабайти цінної розвідінформації про ворога, яка допомагає нашій армії працювати на випередження та вберегти життя сотень бійців", - йдеться в публікації.

Бойовики при обстрілі безпілотника промахнулися - дрон уцілів, але все ж отримав "поранення".

Також волонтери звернули увагу українців на велику потребу БПЛ для армії, які є "очима" українських військових на передовій.

Вартість одного коптера DJI Mavic 2 Zoom - близько 33 тисяч гривень. У БФ розповіли, як небайдужі та охочі взяти участь у закупівлі дронів для бійців на фронті можуть це зробити.

Тонка червона лінія: волонтери здивували фото з передової на Донбасі

Слід від кулі, випущеної бойовиками на Донбасі по безпілотнику ЗСУ (Фото: Аліна Косовська / facebook.com/backandalive)

Користувачі мережі дякують волонтерам за їх допомогу для українських воїнів, яким бажають якнайшвидшої перемоги:

  • Подяка й шана бійцям та волонтерам!
  • Вартість коптера ніщо у порівнянні з життям наших захисників, тому продовжуємо допомагати і наближати нашу перемогу...
  • Боже, допоможи українським захисникам швидше здобути перемогу. А ми на мирних територіях теж допомагаймо!

Тонка червона лінія: волонтери здивували фото з передової на Донбасі

Тонка червона лінія: волонтери здивували фото з передової на Донбасі

Тонка червона лінія: волонтери здивували фото з передової на Донбасі

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Як повідомлялося раніше, нещодавно відома волонтерка Наталя Юсупова (Ветвицька) звернулася до українців із проханням допомогти зібрати кошти на закупівлі медичних препаратів для лікування поранених в зоні ООС воїнів.

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