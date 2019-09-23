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Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)

STYLERВійна    23.09.2019 - 09:13
Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)
Фото: бойовик на Донбасі (twitter.com/usvata)

Блогер оприлюднив дані зрадників України

У відкритий доступ злили дані про бойовиків угруповання "ДНР" і колаборантів, які зрадили Україну та долучилися до терористів на Донбасі. Інформацію опублікував відомий блогер під ніком "Фашик Донецький" на своєму сайті.

Йдеться про членів бандформування з окупованих Харцизька та Іловайська Донецької області - серед яких також представники "генпрокуратури" і "МНС" "ДНРівців".

"Ми гнобити гебню не кинемо... Продовжуємо принижувати "МГБ" "ДНР" і публікувати особисті дані колаборантів", - написав блогер.

Список колаборантів з "генпрокуратури" угруповання "ДНР":

  • Ясинуватський міжрайонний "прокурор" - Ісаєнко Андрій Ігорович, тел. 0505806116;
  • Заступник начальника науково-методичного управління "генпрокуратури" "ДНР" - Мавліханова Роза Валієвна, тел. 0506578614;
  • Помічник "генпрокура" по взаємодії з "вищими органами державної влади" - Діанов Сергій Анатолійович, тел. 0669614954;
  • Старший помічник "генерального прокурора" з особливих доручень - Пожидаєва Марина Віталіївна;
  • Заступник "генпрокурора" "ДНР" - Байрачний Василь Іванович, тел. 0713004003;
  • Начальник управління "генпрокуратури" "ДНР" - Семикін Микола Володимирович, тел. 0713004426;

Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)

Скрін: fashikdonetsk.com

  • "Міністр МНС" - Кострубицкий Олексій Олександрович, тел. 0958263008;
  • Секретар "міністра МНС" - Ульяненка Стефанія Володимирівна;
  • Перший заступник "міністра МНС" - Богомаз Андрій Михайлович;
  • Заступник "міністра МНС" - Захаров Дмитро Володимирович;
  • Заступник "міністра МНС" - Агарков Андрій Вікторович;

Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)

Ілюстративне фото: терорист "ДНР"

Тимчасово захоплений окупантами Харцизьк:

  • В.о голови "адміністрації" - Левченко Олександр Миколайович, тел. 0713026824;
  • Перший заступник глави "адміністрації" - Бабарика Микола Мефодійович, тел. 0713183033;
  • Заступник голови "адміністрації" з соціальних питань - Крюкова Юлія Михайлівна, телю 071318029;
  • Заступник глави "адміністрації" з комунальних питань - Смик Віталій Олександрович, тел. 0713195655;
  • Заступник глави "адміністрації" по економіці - Заливадная Вікторія Володимирівна, тел. 0713033839;
  • "Керуючий справами" - Родіонова Лариса Леонідівна, тел. 0713183906;
  • Начальник "юридичного відділу" - Резакова Тетяна Вікторівна, тел. 0713183028;
  • Начальник "відділу кадрової роботи" - Руденко Наталія Сергіївна, тел. 0713182916;
  • Начальник "організаційного відділу" - Бондарєва Ольга Олександрівна, тел. 0713021171;
  • Головний спеціаліст "організаційного відділу" - Еверзова Юлія Анатоліївна, тел. 0713180697;
  • Спеціаліст 1 категорії "організаційного відділу" - Науменко Інна Володимирівна, тел. 0713182972;
  • Начальник "відділу бухгалтерського обліку" - Милюхина Ірина Юріївна, тел. 0713183065;
  • Начальник "загального відділу" - Багмет Вікторія Юріївна, тел. 0713180693;
  • Начальник "управління ЖКГ" - Циммерман Володимир Олександрович, тел. 0713183418;
  • Начальник "відділу економіки" - Смирнова Ольга Федорівна, тел. 0713023912;
  • Начальник "відділу торгівлі та розвитку" малого і середнього бізнесу - Басула Юлія Володимирівна, тел. 0713196252;
  • Начальник "відділу містобудування та архітектури" - Роздайбіда Олександр Миколайович, тел. 0713182987;
  • Начальник "відділу по роботі зі зверненнями громадян" - Аббасова Світлана Вікторівна;
  • Начальник "архівного відділу" - Хворостянова Наталія Михайлівна;
  • Начальник "відділу у справах молоді" - Бондаренко Наталія Володимирівна, тел. 0713180921;
  • Головний "спеціаліст у справах молоді" - Кальченко Ірина Ігорівна, тел. 0713183016;
  • Начальник "відділу управління відновлення міста" - Смик Олександр Олександрович, тел. 0713051951;
  • Начальник "відділу по роботі з комунальною власністю" - Жеменюк Руслан Ігорович;
  • Завідувач "сектором внутрішньої політики" - Український Едуард Олександрович, тел. 0713004653;
  • Головний спеціаліст "сектору внутрішньої політики" - Стеблівська Ліна Геннадіївна, тел. 0713180699;
  • Завідувач "сектором екології" - Пояус Микола Володимирович;
  • Завідувач "сектором інформаційно-комп'ютерного забезпечення" - Лебедєв Олексій Львович, тел. 0713182951;
  • Завідувач "сектором з надання адміністративних послуг" - Шибаєва Олена Юріївна, тел. 0713183018;
  • Завідувач "сектором з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій" - Виноградов Євген Геннадійович;
  • Завідувач "сектором по роботі транспорту" - Моргун Роман Вікторович, тел. 0713182943;
  • Начальник "відділу культури" - Дудіна Світлана Миколаївна, тел. 0713182950;
  • Спеціаліст "сектору з питань транспорту" - Харлашина Світлана Валентинівна, тел. 0713196129;
  • Начальник "відділу з фізкультури і спорту адміністрації" міста Харцизька - Ткаченко Олександр Миколайович, тел. 0713183048;
  • Начальник "відділу капітального будівництва" - Решетняк Іван Миколайович, тел. 0713196148;
  • Начальник "УЖКГ" - Циммерман Володимир Олександрович тел. 0713183418;

Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)

Ілюстративне фото: Терористи "ДНР" (hvylya.net)

Тимчасово окупований Іловайськ:

  • Глава "адміністрації" - Муковнин Сергій Володимирович, тел. 0713026823;
  • Секретар - Кочетова Катерина Сергіївна, тел. 0713182796;
  • Заступник голови "адміністрації" з соціальних питань - Устименко Костянтин Федорович, тел. 0712042224;
  • Заступник глави "адміністрації" з комунальних питань - Селіверстов Віктор Михайлович, тел. 0713026680;
  • "Керуючий справами" - Тарасенко Микола Миколайович, тел. 0507837225;
  • "Начальник загального відділу" - Сюльгина Лариса Сергіївна, тел. 0713183022;
  • "Начальник ЖКГ" - Лянник Михайло Вікторович, тел. 0713182767;
  • "Начальник відділу з економіки та праці" - Семенов Павло Валентинович, тел. 0713065154;
  • "Бухгалтерія": головний спеціаліст - Палій Анастасія Олександрівна, тел. 0713182762;
  • "Головний спеціаліст" - Шеремет Алла Миколаївна, тел. 0713182760;
  • "Головний спеціаліст" - 0713182761.

Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)

Скрін: fashikdonetsk.com

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі військові ЗСУ затримали "важливого" бойовика-іноземця, який примкнув до окупантів ще в 2014 році та відтоді воює проти України.

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