Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)
Фото: бойовик на Донбасі (twitter.com/usvata)
Блогер оприлюднив дані зрадників України
У відкритий доступ злили дані про бойовиків угруповання "ДНР" і колаборантів, які зрадили Україну та долучилися до терористів на Донбасі. Інформацію опублікував відомий блогер під ніком "Фашик Донецький" на своєму сайті.
Йдеться про членів бандформування з окупованих Харцизька та Іловайська Донецької області - серед яких також представники "генпрокуратури" і "МНС" "ДНРівців".
"Ми гнобити гебню не кинемо... Продовжуємо принижувати "МГБ" "ДНР" і публікувати особисті дані колаборантів", - написав блогер.
Список колаборантів з "генпрокуратури" угруповання "ДНР":
- Ясинуватський міжрайонний "прокурор" - Ісаєнко Андрій Ігорович, тел. 0505806116;
- Заступник начальника науково-методичного управління "генпрокуратури" "ДНР" - Мавліханова Роза Валієвна, тел. 0506578614;
- Помічник "генпрокура" по взаємодії з "вищими органами державної влади" - Діанов Сергій Анатолійович, тел. 0669614954;
- Старший помічник "генерального прокурора" з особливих доручень - Пожидаєва Марина Віталіївна;
- Заступник "генпрокурора" "ДНР" - Байрачний Василь Іванович, тел. 0713004003;
- Начальник управління "генпрокуратури" "ДНР" - Семикін Микола Володимирович, тел. 0713004426;
Скрін: fashikdonetsk.com
- "Міністр МНС" - Кострубицкий Олексій Олександрович, тел. 0958263008;
- Секретар "міністра МНС" - Ульяненка Стефанія Володимирівна;
- Перший заступник "міністра МНС" - Богомаз Андрій Михайлович;
- Заступник "міністра МНС" - Захаров Дмитро Володимирович;
- Заступник "міністра МНС" - Агарков Андрій Вікторович;
Ілюстративне фото: терорист "ДНР"
Тимчасово захоплений окупантами Харцизьк:
- В.о голови "адміністрації" - Левченко Олександр Миколайович, тел. 0713026824;
- Перший заступник глави "адміністрації" - Бабарика Микола Мефодійович, тел. 0713183033;
- Заступник голови "адміністрації" з соціальних питань - Крюкова Юлія Михайлівна, телю 071318029;
- Заступник глави "адміністрації" з комунальних питань - Смик Віталій Олександрович, тел. 0713195655;
- Заступник глави "адміністрації" по економіці - Заливадная Вікторія Володимирівна, тел. 0713033839;
- "Керуючий справами" - Родіонова Лариса Леонідівна, тел. 0713183906;
- Начальник "юридичного відділу" - Резакова Тетяна Вікторівна, тел. 0713183028;
- Начальник "відділу кадрової роботи" - Руденко Наталія Сергіївна, тел. 0713182916;
- Начальник "організаційного відділу" - Бондарєва Ольга Олександрівна, тел. 0713021171;
- Головний спеціаліст "організаційного відділу" - Еверзова Юлія Анатоліївна, тел. 0713180697;
- Спеціаліст 1 категорії "організаційного відділу" - Науменко Інна Володимирівна, тел. 0713182972;
- Начальник "відділу бухгалтерського обліку" - Милюхина Ірина Юріївна, тел. 0713183065;
- Начальник "загального відділу" - Багмет Вікторія Юріївна, тел. 0713180693;
- Начальник "управління ЖКГ" - Циммерман Володимир Олександрович, тел. 0713183418;
- Начальник "відділу економіки" - Смирнова Ольга Федорівна, тел. 0713023912;
- Начальник "відділу торгівлі та розвитку" малого і середнього бізнесу - Басула Юлія Володимирівна, тел. 0713196252;
- Начальник "відділу містобудування та архітектури" - Роздайбіда Олександр Миколайович, тел. 0713182987;
- Начальник "відділу по роботі зі зверненнями громадян" - Аббасова Світлана Вікторівна;
- Начальник "архівного відділу" - Хворостянова Наталія Михайлівна;
- Начальник "відділу у справах молоді" - Бондаренко Наталія Володимирівна, тел. 0713180921;
- Головний "спеціаліст у справах молоді" - Кальченко Ірина Ігорівна, тел. 0713183016;
- Начальник "відділу управління відновлення міста" - Смик Олександр Олександрович, тел. 0713051951;
- Начальник "відділу по роботі з комунальною власністю" - Жеменюк Руслан Ігорович;
- Завідувач "сектором внутрішньої політики" - Український Едуард Олександрович, тел. 0713004653;
- Головний спеціаліст "сектору внутрішньої політики" - Стеблівська Ліна Геннадіївна, тел. 0713180699;
- Завідувач "сектором екології" - Пояус Микола Володимирович;
- Завідувач "сектором інформаційно-комп'ютерного забезпечення" - Лебедєв Олексій Львович, тел. 0713182951;
- Завідувач "сектором з надання адміністративних послуг" - Шибаєва Олена Юріївна, тел. 0713183018;
- Завідувач "сектором з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій" - Виноградов Євген Геннадійович;
- Завідувач "сектором по роботі транспорту" - Моргун Роман Вікторович, тел. 0713182943;
- Начальник "відділу культури" - Дудіна Світлана Миколаївна, тел. 0713182950;
- Спеціаліст "сектору з питань транспорту" - Харлашина Світлана Валентинівна, тел. 0713196129;
- Начальник "відділу з фізкультури і спорту адміністрації" міста Харцизька - Ткаченко Олександр Миколайович, тел. 0713183048;
- Начальник "відділу капітального будівництва" - Решетняк Іван Миколайович, тел. 0713196148;
- Начальник "УЖКГ" - Циммерман Володимир Олександрович тел. 0713183418;
Ілюстративне фото: Терористи "ДНР" (hvylya.net)
Тимчасово окупований Іловайськ:
- Глава "адміністрації" - Муковнин Сергій Володимирович, тел. 0713026823;
- Секретар - Кочетова Катерина Сергіївна, тел. 0713182796;
- Заступник голови "адміністрації" з соціальних питань - Устименко Костянтин Федорович, тел. 0712042224;
- Заступник глави "адміністрації" з комунальних питань - Селіверстов Віктор Михайлович, тел. 0713026680;
- "Керуючий справами" - Тарасенко Микола Миколайович, тел. 0507837225;
- "Начальник загального відділу" - Сюльгина Лариса Сергіївна, тел. 0713183022;
- "Начальник ЖКГ" - Лянник Михайло Вікторович, тел. 0713182767;
- "Начальник відділу з економіки та праці" - Семенов Павло Валентинович, тел. 0713065154;
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"Бухгалтерія": головний спеціаліст - Палій Анастасія Олександрівна, тел. 0713182762;
- "Головний спеціаліст" - Шеремет Алла Миколаївна, тел. 0713182760;
- "Головний спеціаліст" - 0713182761.
Скрін: fashikdonetsk.com
Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі військові ЗСУ затримали "важливого" бойовика-іноземця, який примкнув до окупантів ще в 2014 році та відтоді воює проти України.
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