Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)

Фото: бойовик на Донбасі (twitter.com/usvata)

Блогер оприлюднив дані зрадників України

У відкритий доступ злили дані про бойовиків угруповання "ДНР" і колаборантів, які зрадили Україну та долучилися до терористів на Донбасі. Інформацію опублікував відомий блогер під ніком "Фашик Донецький" на своєму сайті.

Йдеться про членів бандформування з окупованих Харцизька та Іловайська Донецької області - серед яких також представники "генпрокуратури" і "МНС" "ДНРівців".

"Ми гнобити гебню не кинемо... Продовжуємо принижувати "МГБ" "ДНР" і публікувати особисті дані колаборантів", - написав блогер.

Список колаборантів з "генпрокуратури" угруповання "ДНР":

Ясинуватський міжрайонний "прокурор" - Ісаєнко Андрій Ігорович, тел. 0505806116;

Заступник начальника науково-методичного управління "генпрокуратури" "ДНР" - Мавліханова Роза Валієвна, тел. 0506578614;

Помічник "генпрокура" по взаємодії з "вищими органами державної влади" - Діанов Сергій Анатолійович, тел. 0669614954;

Старший помічник "генерального прокурора" з особливих доручень - Пожидаєва Марина Віталіївна;

Заступник "генпрокурора" "ДНР" - Байрачний Василь Іванович, тел. 0713004003;

Начальник управління "генпрокуратури" "ДНР" - Семикін Микола Володимирович, тел. 0713004426;

Скрін: fashikdonetsk.com

"Міністр МНС" - Кострубицкий Олексій Олександрович, тел. 0958263008;

Секретар "міністра МНС" - Ульяненка Стефанія Володимирівна;

Перший заступник "міністра МНС" - Богомаз Андрій Михайлович;

Заступник "міністра МНС" - Захаров Дмитро Володимирович;

Заступник "міністра МНС" - Агарков Андрій Вікторович;

Ілюстративне фото: терорист "ДНР"

Тимчасово захоплений окупантами Харцизьк:

В.о голови "адміністрації" - Левченко Олександр Миколайович, тел. 0713026824;

Перший заступник глави "адміністрації" - Бабарика Микола Мефодійович, тел. 0713183033;

Заступник голови "адміністрації" з соціальних питань - Крюкова Юлія Михайлівна, телю 071318029;

Заступник глави "адміністрації" з комунальних питань - Смик Віталій Олександрович, тел. 0713195655;

Заступник глави "адміністрації" по економіці - Заливадная Вікторія Володимирівна, тел. 0713033839;

"Керуючий справами" - Родіонова Лариса Леонідівна, тел. 0713183906;

Начальник "юридичного відділу" - Резакова Тетяна Вікторівна, тел. 0713183028;

Начальник "відділу кадрової роботи" - Руденко Наталія Сергіївна, тел. 0713182916;

Начальник "організаційного відділу" - Бондарєва Ольга Олександрівна, тел. 0713021171;

Головний спеціаліст "організаційного відділу" - Еверзова Юлія Анатоліївна, тел. 0713180697;

Спеціаліст 1 категорії "організаційного відділу" - Науменко Інна Володимирівна, тел. 0713182972;

Начальник "відділу бухгалтерського обліку" - Милюхина Ірина Юріївна, тел. 0713183065;

Начальник "загального відділу" - Багмет Вікторія Юріївна, тел. 0713180693;

Начальник "управління ЖКГ" - Циммерман Володимир Олександрович, тел. 0713183418;

Начальник "відділу економіки" - Смирнова Ольга Федорівна, тел. 0713023912;

Начальник "відділу торгівлі та розвитку" малого і середнього бізнесу - Басула Юлія Володимирівна, тел. 0713196252;

Начальник "відділу містобудування та архітектури" - Роздайбіда Олександр Миколайович, тел. 0713182987;

Начальник "відділу по роботі зі зверненнями громадян" - Аббасова Світлана Вікторівна;

Начальник "архівного відділу" - Хворостянова Наталія Михайлівна;

Начальник "відділу у справах молоді" - Бондаренко Наталія Володимирівна, тел. 0713180921;

Головний "спеціаліст у справах молоді" - Кальченко Ірина Ігорівна, тел. 0713183016;

Начальник "відділу управління відновлення міста" - Смик Олександр Олександрович, тел. 0713051951;

Начальник "відділу по роботі з комунальною власністю" - Жеменюк Руслан Ігорович;

Завідувач "сектором внутрішньої політики" - Український Едуард Олександрович, тел. 0713004653;

Головний спеціаліст "сектору внутрішньої політики" - Стеблівська Ліна Геннадіївна, тел. 0713180699;

Завідувач "сектором екології" - Пояус Микола Володимирович;

Завідувач "сектором інформаційно-комп'ютерного забезпечення" - Лебедєв Олексій Львович, тел. 0713182951;

Завідувач "сектором з надання адміністративних послуг" - Шибаєва Олена Юріївна, тел. 0713183018;

Завідувач "сектором з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій" - Виноградов Євген Геннадійович;

Завідувач "сектором по роботі транспорту" - Моргун Роман Вікторович, тел. 0713182943;

Начальник "відділу культури" - Дудіна Світлана Миколаївна, тел. 0713182950;

Спеціаліст "сектору з питань транспорту" - Харлашина Світлана Валентинівна, тел. 0713196129;

Начальник "відділу з фізкультури і спорту адміністрації" міста Харцизька - Ткаченко Олександр Миколайович, тел. 0713183048;

Начальник "відділу капітального будівництва" - Решетняк Іван Миколайович, тел. 0713196148;

Начальник "УЖКГ" - Циммерман Володимир Олександрович тел. 0713183418;

Ілюстративне фото: Терористи "ДНР" (hvylya.net)

Тимчасово окупований Іловайськ:

Глава "адміністрації" - Муковнин Сергій Володимирович, тел. 0713026823;

Секретар - Кочетова Катерина Сергіївна, тел. 0713182796;

Заступник голови "адміністрації" з соціальних питань - Устименко Костянтин Федорович, тел. 0712042224;

Заступник глави "адміністрації" з комунальних питань - Селіверстов Віктор Михайлович, тел. 0713026680;

"Керуючий справами" - Тарасенко Микола Миколайович, тел. 0507837225;

"Начальник загального відділу" - Сюльгина Лариса Сергіївна, тел. 0713183022;

"Начальник ЖКГ" - Лянник Михайло Вікторович, тел. 0713182767;

"Начальник відділу з економіки та праці" - Семенов Павло Валентинович, тел. 0713065154;

"Бухгалтерія" : головний спеціаліст - Палій Анастасія Олександрівна, тел. 0713182762;

: головний спеціаліст - Палій Анастасія Олександрівна, тел. 0713182762; "Головний спеціаліст" - Шеремет Алла Миколаївна, тел. 0713182760;

"Головний спеціаліст" - 0713182761.

Скрін: fashikdonetsk.com

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі військові ЗСУ затримали "важливого" бойовика-іноземця, який примкнув до окупантів ще в 2014 році та відтоді воює проти України.