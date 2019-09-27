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Українські військові отримали дозвіл на використання безпілотників

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 22:29
Українські військові отримали дозвіл на використання безпілотників
Фото: Bayraktar TB2 (www.president.gov.ua)

50 військових отримали дозвіл на використання Bayraktar TB2

Українські військовослужбовці Повітряних сил отримали дозволи на використання безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що 27 вересня 50 українських військових завершили навчання в Туреччині з використання та технічного обслуговування БПЛА.

"Це важливо в контексті придбання видовим навчальним закладом досвіду підготовки фахівців на нові типи озброєнь, а також дозволить створити необхідний кадровий резерв для комплектування посад вже підготовленими військовослужбовцями в майбутньому". – говориться в повідомленні Міноборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ударні безпілотники Bayraktar TB2 були прийняті на озброєння Збройних сил України у березні 2019 року. Bayraktar TB2 здатні проводити в повітрі 24 години, а також вони обладнані сучасними високоточними ракетами для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд, а також морських цілей.

Також повідомлялося, що ЗСУ взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1. Безпілотник призначений для ведення повітряної розвідки, як вдень, так і вночі.

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