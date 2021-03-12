Прямо зараз поліція блокує Буковель: розгнівані люди ламають огорожі (відео)

У Буковелі поліція блокує роботу підйомників. Це почалося ввечері 12 березня, кажуть очевидці. А перед цим підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт.

Відео того, що відбувається на курорті, опублікувало видання " Галицький кореспондент ".

Зокрема повідомляється, що відпочивальників у Буковелі правоохоронці не допускають до підйомника №2. Таким чином любителі лиж і сноубордів не мають змоги піднятися на трасу.

Обурені ж відпочивальники, які до цього придбали недешеві скіпаси, вирішили прориватися через кордон полісменів. При цьому вони виривали огорожу.

Фото з соцмереж

Щоб остаточно заблокувати підйомник на допомогу прикарпатській поліції прийшли ще їхні колеги. Лише після цього скіпаси в касах перестали продавати.

Ось що відбувається у Буковелі ввечері 12 березня

Зауважимо, що у момент "штурму" багато людей перебували на підйомниках. Вони також знімали те, що відбувається на курорті, з висоти.

12 березня поліція блокує роботу Буковеля

Ймовірною причиною поліцейського "рейду" є те, що керівництво курорту і відпочивальники не дотримуються карантинних обмежень у "червоній" зоні.

Швидше за все, з суботи, 13 березня, усі підйомники у Буковелі не працюватимуть.

Поліція блокує роботу курорту Буковель

Нагадаємо, що раніше у прес-службі прикарпатського курорту заявили, що до 12 березня скасували розважальні програми та концерти. Але при цьому гірськолижні траси, підйомники та готелі й далі працюють. Кафе, бари та ресторани працюють на виніс та доставку.