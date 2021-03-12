ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Новость на русском → Буковель, П'ятниця 12 березня 2021 22:00
Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото) Буковель на карантині виглядає незвично (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Буковель закрили на карантин 12 березня. Крім того, на території Поляницької ОТО, де розташований курорт, вводяться додаткові блок-пости, через які зможуть проходити лише місцеві жителі та працівники курорту.

Як зараз виглядає майже безлюдний Буковель - дивіться нижче в нашій добірці знімків з веб-камер, розташованих на курорті.

Увечері у п'ятницю на території популярного гірськолижного курорту правоохоронці влаштували "рейд" через порушення правил карантину, після чого Буковель майже спорожнів.

Зараз підйомники не працюють, каток та траси пустують, ярмарковий "городок" практично спорожнів, біля торгових точок майже нікого немає, і на камерах можна помітити тільки одиниці відпочиваючих.

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Так виглядає 12 березня ярмарок в Буковелі

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Каток на території Буковеля

Голова облдержадміністрації Андрій Бойчук на сьогоднішньому брифінгу зазначив, що відтепер туристи не зможуть відвідувати курорт.

"Якщо ви турист, то ви маєте розуміти, що ви їдете не в “Буковель” – ви їдете у червону зону карантину, зону підвищеної небезпеки", - додав чиновник.

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Кафе "Bugi.L" в Буковелі

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Верхня станція підйомників 14 і 15

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Вид на "Residence Chalet" після перевірок поліції в Буковелі

Тим часом поліцейські штрафують підприємців і працівників, які не дотримувалися карантинних обмежень у "червоній" зоні. Під санкції зокрема потрапили оператори підйомників і працівники пунктів прокату лижного обладнання.

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Порожні підйомники на Верхній станції 12

При цьому снігоприбиральна техніка продовжує працювати, можна зустріти охоронців, які обходять територію і перевіряють локації Буковеля. Але ось відпочиваючих помітити майже не вдається.

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Верхня станція підйомників 14 і 15

Також посадовці проінформували, що всього в Буковелі було складено 51 адміністративний протокол за порушення правил карантину.

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Ресторан "Кайзер" на Буковелі абсолютно порожній

Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Житлова резиденція №1 в Буковелі

Раніше ми писали, що з'явилося відео, як поліція блокує Буковель, а розгнівані люди ламали огорожі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя курорт буковель Карантин
LITE
В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиків
В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиків