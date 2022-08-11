"Засипана" капуста: стародавня українська страва, яку подавали на весілля

"Засипана" капуста - старовинна українська страва, без якої колись не уявляли жодного весілля. Її і досі готують на заході України - до свята зі шкварками, на щодень - з бринзею.

Інгредієнти:

Квашена капуста - 1 кг

Пшоно - 200 г

Вода - 1,6 л.

Цибуля - 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Сметана - 200 г

Борошно - 2-3 ст. л. (без гірки)

Підчеревина на шкварки - 500 г

Сіль до смаку

Покрокове приготування страви

Переріжте квашену капусту, щоб у готовій страві вона не тягнулася. Якщо капуста давно заквашена і дуже кисла, її треба вимочити в холодній воді. Якщо ні - можна обійтися без цього.

Закладіть капусту в каструлю, залийте холодною водою, щоб вона покрила капусту. Накрийте кришкою і варіть до повної готовності. Це може бути і 40 хвилин і 2 години. Все залежить від виду капусти.

Підготуйте пшоно - добре промийте в холодній воді й залийте кип'ятком на 5 хвилин, щоб страва не гірчила.

Насипте пшоно на вже готову капусту, не перемішуйте. Варіть до готовності приблизно 25 хвилин для не дуже кислої капусти. Якщо кисла, то довше.

Збийте яйце до однорідності і влийте в миску з борошном, додайте сіль - 0,5 ч. л. Розмішайте, додайте 100 мл води, перемішайте, а потім ще 200 г сметани.

Посмажте шкварки зі шматка почеревини. Поріжте крупно і посмажте до рум'яності, посоліть і викладіть в миску. У цій же мисці посмажте нарізану дрібною соломкою цибулю.

Покладіть у капусту з пшоном смажену цибулю, перемішайте і накрийте кришкою на 2 хвилини.

Влийте заливку у страву, добре перемішайте. Проваріть на маленькому вогні 5 хвилин. Посипте страву шкварками. Смачного!