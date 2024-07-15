Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма "Дети шпионов", которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото)
Последняя часть шпионского комедийного боевика "Дети шпионов" вышла больше 20 лет назад.
Интересно, как сложилась судьба главной героини? РБК-Украина (проект Styler) рассказывает.
Алекса Вега и Дэрил Сабара (фото: кадр из фильма)
В 2001 году на большие экраны вышел фильм "Дети шпионов". Молодые главные герои, Алекса Вега и Дэрил Сабара, мгновенно стали суперзвездами.
Вслед за этим фильмом были выпущены еще две части, но затем экранные брат и сестра исчезли из виду.
Хотя Алекса завоевала множество поклонников, для широкой аудитории ее дальнейшая судьба осталась неизвестной.
Алекса Вега и Дэрил Сабара (фото: кадр из фильма)
Тем временем у девушки все складывается отлично. Она активно продолжает сниматься в кино и тоже занимается пением.
Правда, теперь вега выглядит совсем не так, как мы ее помним 20 лет назад!
Алекса Вега (фото: instagram.com/vegaalexa)
В личной жизни у Алекс все тоже замечательно. С 2014 года она замужем за актером Карлосом Пеной, и вместе они воспитывают троих детей, самый молодой из которых родился в 2021 году.
Сегодня Вега довольно популярная блогерша, поэтому ей не приходится жаловаться на нехватку внимания и любви со стороны поклонников.
Алекса Вега с семьей (фото: instagram.com/vegaalexa)
Узнайте, как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках".
Также смотрите, как выглядит сейчас мальчик-ботаник из "Стюарта Литтла".
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунт Алекси Веги.