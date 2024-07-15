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Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма "Дети шпионов", которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото)

Понедельник 15 июля 2024 08:15
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Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма "Дети шпионов", которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото) Алекса Вега и Дэрил Сабара (фото: кадр из фильма)
Автор: Иванна Пашкевич

Последняя часть шпионского комедийного боевика "Дети шпионов" вышла больше 20 лет назад.

Интересно, как сложилась судьба главной героини? РБК-Украина (проект Styler) рассказывает.

Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма &quot;Дети шпионов&quot;, которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото)

Алекса Вега и Дэрил Сабара (фото: кадр из фильма)

В 2001 году на большие экраны вышел фильм "Дети шпионов". Молодые главные герои, Алекса Вега и Дэрил Сабара, мгновенно стали суперзвездами.

Вслед за этим фильмом были выпущены еще две части, но затем экранные брат и сестра исчезли из виду.

Хотя Алекса завоевала множество поклонников, для широкой аудитории ее дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма &quot;Дети шпионов&quot;, которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото)

Алекса Вега и Дэрил Сабара (фото: кадр из фильма)

Тем временем у девушки все складывается отлично. Она активно продолжает сниматься в кино и тоже занимается пением.

Правда, теперь вега выглядит совсем не так, как мы ее помним 20 лет назад!

Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма &quot;Дети шпионов&quot;, которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото)Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма &quot;Дети шпионов&quot;, которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото)

Алекса Вега (фото: instagram.com/vegaalexa)

В личной жизни у Алекс все тоже замечательно. С 2014 года она замужем за актером Карлосом Пеной, и вместе они воспитывают троих детей, самый молодой из которых родился в 2021 году.

Сегодня Вега довольно популярная блогерша, поэтому ей не приходится жаловаться на нехватку внимания и любви со стороны поклонников.

Тогда и сейчас: как выглядит актриса из фильма &quot;Дети шпионов&quot;, которая была мечтой мальчиков 2000-х (фото)

Алекса Вега с семьей (фото: instagram.com/vegaalexa)

Узнайте, как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках".

Также смотрите, как выглядит сейчас мальчик-ботаник из "Стюарта Литтла".

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунт Алекси Веги.

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