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Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из "Стюарта Литтла" (фото)

Воскресенье 07 июля 2024 08:30
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Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из "Стюарта Литтла" (фото) Джонатан Липники (фото: кадр из фильма)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер Джонатан Липники, исполнивший главную роль в фильме "Стюарт Литтл", запомнился зрителям как милый и забавный ребенок, но время идет вперед. К 2024 году этот мальчик вырос и превратился в настоящего Аполлона, способного покорить множество сердец.

Как он сейчас выглядит и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из &quot;Стюарта Литтла&quot; (фото)

Джонатан Липники (фото: кадр из фильма)

Так, в культовом фильме 1999 года "Стюарт Литтл" о маленьком мышонке актер Джонатан Липники сыграл одну из главных ролей - малыша Джорджа.

На момент съемок ему было восемь лет.

Тогда этот маленький талант проявил свои способности и в других популярных фильмах, таких как "Джерри Магуайер" и "Доктор Дулиттл".

Юного актера обожали тысячи поклонников, однако впоследствии он неожиданно исчез из медийного пространства.

Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из &quot;Стюарта Литтла&quot; (фото)

Джонатан Липники (фото: кадр из фильма)

Через 10 лет актер пытался вернуться в кино, однако потерпел неудачу.

Сейчас Джонатану 33 года. Теперь его трудно узнать как того мальчика в очках. Благодаря занятиям спортом и боевыми искусствами он приобрел впечатляющую физическую форму.

Результатами тренировок знаменитость делится в Instagram. Там за его жизнью следят более 140 тысяч фолловеров.

Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из &quot;Стюарта Литтла&quot; (фото)Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из &quot;Стюарта Литтла&quot; (фото)

Настоящий красавец: как выглядит сейчас мальчик-ботаник из &quot;Стюарта Литтла&quot; (фото)

Джонатан Липники (фото: instagram.com/jonathanlipnicki)

Смотрите, как сегодня выглядит одна из главных героинь сериала "Беверли Гиллз".

Также узнайте, как изменилась красотка Наоми из эротического фильма "Шоугелз".

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