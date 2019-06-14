Вам точно 40 років? Ані Лорак підірвала мережу ніжним образом

Ані Лорак шокувала фанатів
Ані Лорак поділилася з шанувальниками публікацією, яка викликала суперечки в мережі і розділила підписників на два табори. Відповідний знімок співачка розмістила у Instagram.
В кадрі артистка позує в білій сорочці, під якою проглядає мереживна білизна. Ноги Лорак прикрашають бежеві босоніжки на високих підборах. Романтичний образ підкреслює недбала укладка волосся.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Підписники Ані Лорак були заворожені подібним перевтіленням. Деякі зазначили, що виконавиця стала виглядати молодше, проте знайшлися й ті, хто нічого примітного в фото не побачив:
Скріншот: instagram.com/anilorak
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак звинуватили в тому, що вона перетворилася на класичну розведьонку.
Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует із Сергієм Лазарєвим.