Вам точно 40 років? Ані Лорак підірвала мережу ніжним образом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак шокувала фанатів

Ані Лорак поділилася з шанувальниками публікацією, яка викликала суперечки в мережі і розділила підписників на два табори. Відповідний знімок співачка розмістила у Instagram.

В кадрі артистка позує в білій сорочці, під якою проглядає мереживна білизна. Ноги Лорак прикрашають бежеві босоніжки на високих підборах. Романтичний образ підкреслює недбала укладка волосся.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники Ані Лорак були заворожені подібним перевтіленням. Деякі зазначили, що виконавиця стала виглядати молодше, проте знайшлися й ті, хто нічого примітного в фото не побачив:

Кароліна,вам точно 40 років? Виглядаєте на 25.

Скільки ж ви розбили сердець і розіб'єте ще. Приголомшлива.

Заворожує. Не вільгарно, але сексуально.

Така нудна стала... Все ниє і страждає.

Нічого особливого.

Неймовірне фото!

Скріншот: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак звинуватили в тому, що вона перетворилася на класичну розведьонку.

Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует із Сергієм Лазарєвим.