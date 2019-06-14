Вам точно 40 лет? Ани Лорак взорвала сеть нежным образом

Ани Лорак повергла фанатов в шок
Ани Лорак поделилась с поклонниками публикацией, которая вызвала споры в сети и разделила подписчиков на два лагеря. Соответствующий снимок певица разместила в Instagram.
В кадре артистка позирует в белой рубашке, под которой проглядывает кружевное белье. Ноги Лорак украшают бежевые босоножки на высоких каблуках. Романтический образ подчеркивает небрежная укладка волос.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Подписчики Ани Лорак были заворожены подобным перевоплощением. Некоторые отметили, что исполнительница стала выглядеть моложе, однако нашлись и те, кто ничего примечательного в фото не заметил:
Скриншот: instagram.com/anilorak
Напомним, что ранее Ани Лорак обвинили в том, что она превратилась в классическую разведенку.
Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.