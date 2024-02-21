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На фоне блокады польской границы: Камалия пожаловалась на местных таксистов

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

На фоне ситуации с польскими протестующими, которые перекрыли железную дорогу возле границы и высыпали украинское зерно на пути, Камалия рассказала об инциденте, случившемся с ней в Варшаве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Подробности

Так, артистка решила поразмышлять об отношениях между украинцами и поляками.

В частности, она сравнила отношение граждан соседней страны к Украине в начале полномасштабного вторжения РФ и спустя два года.

"В начале войны я рьяно участвовала в помощи нашим беженцам в Польше. Теплота и поддержка, оказанные польским народом украинским соседям в осаде, были впечатляющими. Однако война растянулась на годы, и произошел заметный сдвиг отношений. Когда-то искренняя поддержка начала ослабевать, признаки усталости очевидны", - пишет Камалия.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Далее знаменитость пожаловалась на работу такси на Варшавском вокзале, куда прибывают поезда из Киева. 

"Недавно наш друг задержался, и мы вынуждены были взять такси от вокзала до аэропорта. Поездка длиной около 14 километров обычно длится 25 минут. По прибытии в аэропорт таксист потребовал 840 злотых, что соответствует 200 евро", - поделилась певица.

"Это резко контрастирует с 40-50 злотыми, обычной стоимостью проезда. После непродолжительного спора и наших угроз привлечь полицию, мы, скрепив сердце, заплатили таксисту 100 злотых, что вдвое (!) превышает обычную стоимость проезда: так заверил нас польский друг", - продолжила она.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Также Камалия посоветовала заранее обсуждать стоимость проезда с таксистами, "поскольку не все авто в Польше имеют счетчики, и некоторые используют лазейки в польском законодательстве, чтобы завысить цену для пассажиров".

Юзеры разделились на два лагеря

Под заметкой звезды можно увидеть разные мнения. Кто-то пишет, что такие водители такси есть везде и никто от таких не застрахован.

Другие же также заметили, что отношение к украинцам в Польше после двух лет полномасштабной войны действительно изменилось.

  • Перестаньте розкачувати тему ворожнечі
  • Мене колись так в Одесі надурили. Люди всюди хочуть заробити
  • Мене таксист віз від автовокзалу до аеропорту, всю дорогу розповідав яка корупція в Україні і як все погано. В кінці я запитала скільки мені заплатити за проїзд, він відповів що лічильник нарахував 132 злотих. Я заплатила і пішла
  • Чесно, ті таксисти спортили мені все уявлення про Варшаву
  • Такі випадки непоодинокі, чула про таксі в Польщі таке не раз
  • Стали "братами і сестрами" на початку війни, а тепер повернулись до свого звичайного статусу

Ранее украинские водители сказали, кто блокирует границу с Польшей.

Также мы рассказывали, что Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024, однако ее обвинили в нечестной победе.

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ПольшаВойна в УкраинеКамалия