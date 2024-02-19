Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024: певицу обвинили в нечестной победе
Польша определила своего представителя на конкурсе Евровидение 2024. Таким образом, соседнюю страну на музыкальном мероприятии в Швеции представит артистка LUNA (настоящее имя - Александра Вильгомас) с песней "The Tower", что вызвало недовольство у многих поляков.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Super Express.
Скандал на Евровидении 2024
В отличие от Украины, где зрители имеют равные права голосовать вместе с профессиональным жюри во время национального отбора, в Польше представителя страны выбирает исключительно специальная музыкальная комиссия.
Этот выбор уже не впервые вызывает разочарование у публики.
Согласно информации с польского сайта, 24-летняя LUNA, которая будет представлять свою страну в этом году на Евровидении, имеет ту же фамилию, что и владелец крупной семейной компании DAWTONA.
Критики высказали подозрения о том, что она является дочерью "овощного магната" Анджея Вильгомса, и предположили, что богатый отец мог "купить" ей победу на отборе.
Однако пока неизвестно, насколько это правдиво, поскольку совпадение фамилий также может быть случайным.
LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)
Что пишут пользователи
- Польше очень нужны честные и профессиональные выборы. Принятие решений за закрытыми дверями - самое плохое, что может случиться.
- Для меня эта песня такая же, как и все остальные. Она ничем не выделяется.
- Я не понимаю, почему какое-то жюри из 5 человек решает, кто будет представлять всю нашу страну. Смех и только
- Мы наивно думали, что новый отбор будет голосом зрителей, вы снова нас разочаровали
В настоящее время Luna не прокомментировала обвинения, выдвинутые в ее адрес публикой.
У нее много поклонников, которые поддерживают ее и защищают от критики в соцсетях.
LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)
Известно, что она работает в индустрии уже много лет и выпустила несколько музыкальных клипов, набравших сотни тысяч просмотров.
Ранее Германия выбрала представителя на Евровидение 2024, и в сети также недовольны.