ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024: певицу обвинили в нечестной победе

Понедельник 19 февраля 2024 22:00
UA EN RU
Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024: певицу обвинили в нечестной победе LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)
Автор: Иванна Пашкевич

Польша определила своего представителя на конкурсе Евровидение 2024. Таким образом, соседнюю страну на музыкальном мероприятии в Швеции представит артистка LUNA (настоящее имя - Александра Вильгомас) с песней "The Tower", что вызвало недовольство у многих поляков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Super Express.

Скандал на Евровидении 2024

В отличие от Украины, где зрители имеют равные права голосовать вместе с профессиональным жюри во время национального отбора, в Польше представителя страны выбирает исключительно специальная музыкальная комиссия.

Этот выбор уже не впервые вызывает разочарование у публики.

Согласно информации с польского сайта, 24-летняя LUNA, которая будет представлять свою страну в этом году на Евровидении, имеет ту же фамилию, что и владелец крупной семейной компании DAWTONA.

Критики высказали подозрения о том, что она является дочерью "овощного магната" Анджея Вильгомса, и предположили, что богатый отец мог "купить" ей победу на отборе.

Однако пока неизвестно, насколько это правдиво, поскольку совпадение фамилий также может быть случайным.

Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024: певицу обвинили в нечестной победе

LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)

Что пишут пользователи

  • Польше очень нужны честные и профессиональные выборы. Принятие решений за закрытыми дверями - самое плохое, что может случиться.
  • Для меня эта песня такая же, как и все остальные. Она ничем не выделяется.
  • Я не понимаю, почему какое-то жюри из 5 человек решает, кто будет представлять всю нашу страну. Смех и только
  • Мы наивно думали, что новый отбор будет голосом зрителей, вы снова нас разочаровали

В настоящее время Luna не прокомментировала обвинения, выдвинутые в ее адрес публикой.

У нее много поклонников, которые поддерживают ее и защищают от критики в соцсетях.

Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024: певицу обвинили в нечестной победе

LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)

Известно, что она работает в индустрии уже много лет и выпустила несколько музыкальных клипов, набравших сотни тысяч просмотров.

Ранее Германия выбрала представителя на Евровидение 2024, и в сети также недовольны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Евровидение
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей