На тлі блокади польського кордону: Камалія поскаржилася на місцевих таксистів

Деталі

Так, артистка вирішила поміркувати про відносини між українцями і поляками.

Зокрема, вона порівняла ставлення громадян сусідньої країни до України на початку повномасштабного вторгнення РФ і після двох років.

"На початку війни я завзято брала участь у допомозі нашим біженцям у Польщі. Теплота та підтримка, надані польським народом українським сусідам у облозі, були вражаючими. Однак війна розтяглася на роки, і відбулося помітне зрушення стосунків. Колись щира підтримка почала слабшати, ознаки втоми очевидні", - пише Камалія.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Далі знаменитість поскаржилася на роботу таксі на Варшавському вокзалі, куди прибувають потяги з Києва.

"Нещодавно наш друг затримався, і ми змушені були взяли таксівку від вокзалу до летовища. Поїздка довжиною близько 14 кілометрів зазвичай триває 25 хвилин. Після прибуття в аеропорт таксист зажадав 840 злотих, що відповідає 200 євро", - поділилася співачка.

"Це різко контрастує з 40-50 злотими, звичайною вартістю проїзду. Після нетривалої суперечки та наших погроз залучити поліцію, ми, скріпивши серце, заплатили таксістові 100 злотих, що вдвічі (!) перевищувє звичайну вартість проїзду: так запевнив нас польський друг", - продовжила вона.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Також Камалія порадила заздалегідь обговорювати вартість проїзду з таксистами, "оскільки не всі авто у Польщі мають лічильники, і дехто використовує лазівки в польському законодавстві, аби завищити ціну для пасажирів".

Юзери розділилися на два табори

Під дописом зірки можна побачити різні думки. Хтось пише, що такі водії таксі є всюди і ніхто від таких не застрахований.

Інші ж також помітили, що ставлення до українців у Польщі після двох років повномасштабної війни дійсно змінилося.