Титул "Міс Україна Всесвіт" отримала дівчина, яка допомагає дітям і ЗСУ: фото красуні

Модель з Чернігова, волонтерка і соцпрацівниця Вікторія Апанасенко отримала титул "Міс Україна Всесвіт-2022". При цьому організатори конкурсу краси цього року змінили формат проведення через повномасштабну війну РФ проти нашої країни, і відмовилися від традиційного святкового шоу.

Про це розповіли в оргкомітеті Miss Universe Ukraine на сторінці в Facebook .

Як була обрана перша красуня України 2022

Організатори на фоні нових реалій війни провели наради з партнерами з Miss Universe (США), після чого було схвалено рішення передати титул "Міс Україна Всесвіт" Вікторії Апанасенко, яка минулого року стала "I Віце-Міс Україна Всесвіт-2021".

Таким чином саме вона представить Україну на майбутньому конкурсі "Міс Всесвіт-2022".

На такий вибір вплинув той факт, що Апанасенко прекрасно зарекомендувала себе протягом цього року - дівчина активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та здійснює волонтерську діяльність, зазначається в повідомленні.

Титул "Міс Україна Всесвіт-2022" отримала модель і волонтер Вікторія Апанасенко (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

Що відомо про Вікторію Апанасенко

Уродженка Чернігова Вікторія отримала диплом за спеціальністю "Соціальна робота" в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де навчалася на факультеті психології.

Як розповіли у виші, їх випускниця зараз допомагає одному столичному закладу готувати їжу для батальйону ЗСУ, а також для літніх людей.

Разом з подругою Апанасенко також займається адресною допомогою продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни для дітей, людей у віці та переселенців.

Крім того, дівчина - професійна модель і зараз активно підтримує українські бренди.

Модель Вікторія Апанасенко теж бореться за перемогу України на своєму фронті (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine / facebook.com/crystalviktoria)

Вікторія про волонтерство та вибір професії

"Дуже важливо продовжувати говорити про війну, бути надійним тилом для наших ЗСУ. Нам потрібна підтримка інших країн, щоб зберегти життя наших людей та зупинити жорстокість росії. Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним з амбасадорів України на міжнародній арені, говорити голосом усіх жінок нашої країни. Я їду боротися не за свою перемогу, а за перемогу своєї країни", - розповіла Вікторія.

Вікторія Апанасенко (фото: https://www.facebook.com/crystalviktoria)

Пояснюючи вибір своєї професії, Апанасенко зізнається, що завжди хотіла сприяти вирішенню соціальних проблем, що існують в суспільстві, і мати можливість допомагати вразливим верствам населення.

Вікторія Апанасенко допомагає українським військовим, дітям, літнім і переселенцям (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

Підготовка до "Міс Всесвіт-2022"

Як зазначають українські організатори конкурсу, вже розпочато співпрацю з дизайнерами над створенням нарядів для Вікторії Апанасенко в конкурсі національних костюмів, які стануть символом сили нашого народу.

Крім того, у планах проведення низки важливих соціальних та волонтерських проектів спільно з послами інших країн та міжнародними організаціями.

"Сподіваємося на те, що з підтримкою з боку українців, Вікторія зуміє максимально гідно представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт"", - додали організатори.

Відео: Титул "Міс Україна Всесвіт-2022" отримала модель і волонтерка Вікторія Апанасенко з Чернігова

Модель і нова "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко на яскравих фото

Вікторія Апанасенко (фото: https://www.facebook.com/crystalviktoria)