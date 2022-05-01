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Дивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службу

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Неділя 01 травня 2022 16:29
Дивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службу Колаж РБК-Україна: Військова Христина "Кудрява" воює за Україну
Автор: Світлана Мащенко

29-річна Христина з позивним "Кудрява" служить в лавах Нацгвардії вже 10 років. 24 лютого разом з бригадою вона була в Луганській області, де з перших днів і понині "найгарячіше". Колись дівчина працювала в моделінгу і навіть була сомельє.

Про старшого лейтенанта Національної гвардії України розповіли у пресслужбі відомства.

Христина народилася в Івано-Франківську, закінчила Харківську академію Національної гвардії України, останнім часом служила в Гостомелі під Києвом, а після початку повномасштабного вторгнення обороняє конгломерацію Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ.

"Військовою я стала волею випадку. На біржі праці мене направили в частину. Ми з кадровиками мали домовитися, що ні я їм, ні вони мені не підходять. Але там запропонували посаду начальника клубу.

Дивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службу

Я була молода і не розуміла специфіки армії. 18 квітня мені виповнилося 19 років. Наступного дня у посвідченні мала печатку, що я військовослужбовиця внутрішніх військ. До цього чимало де підробляла: сомельє, у моделінгу. Але з армією ми найдовше", - розповіла дівчина.

Дивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службуДивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службу

В ніч вторгнення Христина не могла заснути. За кілька днів на Луганщині вже було неспокійно - Щастя і Станицю Луганську почали обстрілювати з Градів ще в 20-х числах лютого.

"Два місяці щодня тривають бої. Ми обороняємо конгломерацію Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ. Наша бригада разом із ЗСУ не дають противнику ступати далі. Цей напрямок один із найгарячіших", - каже дівчина.

Дивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службуДивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службу

Найважче для неї - втрати побратимів і посестер. Коли можеш обійняти людину, а наступного дня її не стане.

"У нас є унікальний шанс знищити величезне зло, яке стільки років не дає нам бути собою. Не можна розділятися й падати духом. Ми переможемо, бо добро завжди перемагає. Але ця перемога буде важкою, болісною, енергозатратною. Далі будуватимемо Україну", - додала вона.

Дивіться потужні фото Христини, яка проміняла модельну кар'єру на військову службуФото: facebook.com/NGUmainpage

Раніше ми писали про українку Кіру Нечай, яка боронить нашу землю в лавах Збройних сил.

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