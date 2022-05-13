ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ: "потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні"

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 17:38
Перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ: "потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні" Фото: перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ Євгенія Бакай (t me operativnoZSU)
Автор: Анна Шиканова

Дивлячись на цю ніжну і худеньку дівчину складно уявити, що вона може керувати особовим складом залізною рукою і впевнено вести корабель по морю. Але Євгенія Бакай - сильна, відважна і впевнена в собі Українка, яка стала першою дівчиною-штурманом ВМС ЗСУ.

Про неї розповіли в публікації АрмияInform.

Кажуть, що вийти в море може будь-який моряк, а ось привести корабель в потрібне місце - тільки штурман. Тому штурман зобов'язаний володіти обсягом знань нарівні з льотчиками або підводниками.

Раніше Професія штурмана вважалася суто чоловічою, але Євгенія Бакай зруйнувала цей стереотип і зараз вона на одному їх кораблів Військово-Морських сил ЗСУ впевнено тримає штурвал.

У Євгенії Бакай Посада старшини 2 статті. Вона тільки в березні закінчила навчання у відділенні військового вишколу професійного коледжу морського транспорту Національного університету"Одеська морська академія". Її спеціальність-кораблеводіння. І вже зараз Євгенія - незамінна частина екіпажу бойового судна.

Перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ: &quot;потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні&quot;

Євгенія Бакай

"Я завжди марила армією, хоча в родині військових не було. І вирішила - стану першою. Спочатку пробувала вступити до Інституту ВМС. Але, на жаль, у Флотський ВУЗ не потрапила. Ну, через те, що опускати руки не в моєму характері, то я вступила в коледж, щоб в майбутньому отримати все-таки офіцерське звання", - поділилася Євгенія.

З перших днів вона зрозуміла, що рішення було правильне, і вона – у своїй стихії. Женя стала не тільки першою дівчиною, яка в коледжі отримала спеціальність "кораблеводіння", але стала кращою на курсі. Постійно займалася і вбирала кожне слово досвідчених корабелів.

"Під час навчання у нас було достатньо практики на кораблях і катерах ВМС ЗСУ, щоб я сьогодні могла спокійно виконувати свою роботу. Зокрема, морську справу я вивчила на навчальному катері "Чигирин" на посаді сигнальника, а також на посаді командира рульового відділення на фрегаті "Гетьман Сагайдачний". Це був хороший досвід", - додала Євгенія.

Перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ: &quot;потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні&quot;

Євгенія Бакай

Під час навчання вона зрозуміла, що з морем у неї роман надовго. Каже, що може годинами дивитися на море, і там не буває однакових заходів. А на березі неможливо побачити стільки зірок, як у морі.

"Кажуть, що з часом романтика йде, а служби перетворюється на рутину. Сподіваюся, це не так", - підкреслила дівчина.

Зараз вона професійно виконує свої обов'язки та керує особовим складом залізною рукою. Її команда відповідає за навігаційну безпеку плавання в морі, а також стежить за виконанням всіх маневрів. Штурман щодня займається коректурою карт, стежить за навігаційною і синоптичною обстановкою моря і доводить отримані дані до командира корабля.

Перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ: &quot;потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні&quot;

Євгенія Бакай - перша дівчина-штурман ВМС ЗСУ

Євгенія пояснює, що як старшина рульової команди при проходженні вузини або швартуванні вона повинна бути за штурвалом. А в разі відсутності командира бойової частини - виконувати його обов'язки.

Вона додає, що на борту всі дійсно стають однією великою сім'єю, адже моряки – люди особливі, надійні, відповідальні, у них інші відносини між собою. На Євгенії величезна відповідальність і вона вміє працювати з особовим складом, вирішувати сама проблеми. Якщо виникають труднощі-до командира за допомогою не біжить. І вже заробила авторитет серед командирів і підлеглих.

"Не розумію, чому жінка на військовому кораблі повинна викликати подив. У нас же є жінки-снайпери, танкісти, артилеристи, пілоти... По-моєму, стереотипи по "нежіночим" професіям вже не на часі, особливо, коли в державі йде війна. Зараз не стоїть питання жінка ти чоловік, потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні", - резюмувала Євгенія Бакай.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна.

А також розповідали про 67-річного пастора з Рівненської області, який за два місяці вивіз з-під обстрілів майже 2 тисячі осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
лица войны
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність