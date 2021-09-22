Шахраї вигадали нову схему з iPhone: як не втрапити на гачок

Шахраї в Україні придумали нову схему обману на торгових майданчиках під час продажу iPhone. Зокрема, власників пристроїв намагаються обманом змусити міняти Apple ID, після чого аферисти можуть заблокувати смартфон.

Як працює схема

Дівчина зіткнулася з аферистами під час продажу свого телефону.

"Перші спроби розвести мене під час продажу мого iPhone. Будьте обережні. Я і не знала про таку схему", – повідомила модель.

Так, аферистка поскаржилась на те, що не на всіх смартфонах від Apple у неї вдається зайти в сервіс iCloud, де у неї збережені дані.

"Річ у тім, що у мене вже був iPhone й обліковий запис залишився. Вчора їздили дивилися iPhone як у вас, і я не змогла зайти у свій обліковий запис. Вибивало помилку "не вдалося завантажити iCloud". Не стали купувати, оскільки в iCloud у мене підписки всі контакти. А у чоловіка на iPhone все працює без проблем", – каже "покупець".

Листування із шахрайкою (фото: facebook.com/anbekh)

Також пізніше вона запропонувала моделі ввести логін та пароль, щоб переглянути, чи можна увійти в iCloud. Важливо, що суть схеми полягає в тому, що після введення чужого Apple ID шахраї можуть заблокувати ваш телефон. А вже потім у жертви вимагають гроші за розблокування.

"+380 66 294 5042 - телефон шахраїв", - додала модель.

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