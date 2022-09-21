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Вот что нужно делать с роутером раз в неделю: WI-FI будет гораздо лучше

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 21:05
Вот что нужно делать с роутером раз в неделю: WI-FI будет гораздо лучше Как правильно перезагружать роутер (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если у вас дома есть роутер WI-FI, то часто случается, когда соединение становится медленнее без какой-либо причины. Однако эту проблему можно решить простым способом.

Об этом пишет SantePlus .

Если ваше интернет-соединение становится более медленным, то прежде чем вызвать специалиста, можно выполнить простой способ. Это точно поможет избавиться от проблемы.

Как и с другими электронными устройствами, когда у вас возникают проблемы с подключением, вы перезагружаете устройство. Например, если у вас не работает телефон или компьютер, то вы перезагружаете его.

В частности, вы должны сделать то же самое с WI-FI роутером. Он состоит из операционной системы, процессора и памяти для нормального функционирования. Поскольку все устройства подключены к Wi-Fi, то производительность роутера может постепенно снижаться.

Поэтому необходимо перезагрузить роутер, чтобы улучшить интернет и производительность.

Как часто перезагружать

Отсутствует установленное время для перезапуска роутера Wi-Fi. В идеале это нужно делать раз в неделю, хотя некоторые специалисты рекомендуют перезапускать раз в месяц.

Производители рекомендуют перезагружать Wi-Fi роутер раз в два месяца. Несмотря на то, что нет времени для его перезапуска, лучше это делать время от времени.

Важно быть осторожным, чтобы не перепутать перезапуск со сбросом настроек. Это может удалить все данные, хранящиеся в памяти устройства.

Чтобы правильно перезапустить роутер, следуйте инструкциям производителя.

Раньше мы называли места, в которых категорически запрещено размещать роутер.

Также мы писали, как легко проверить, действительно ли фото в интернете настоящее.

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