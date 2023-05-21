Забудьте о котлетах! Вкусное блюдо из фарша, в которое вы влюбитесь
Как приготовить мясной хлеб (скриншот)
Если вам надоели котлеты, можно вспомнить про более интересные альтернативные блюда из фарша. Одно из таких - мясной хлеб - вкуснятина, в которую вы можете влюбиться.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.
Составляющие:
- Фарш - 1 кг
- Сухой хлеб - 80 г
- Молоко - 120 мл
- Лук - 1 шт.
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Кетчуп - 3 ст. л.
- Кинза - небольшой пучок
- Яйцо - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
Пошаговое приготовление
Мелко нашинкуйте луковицу. Смешайте молоко с сухим хлебом (крошкой или панировочными сухарями).
Обжарьте лук на растительном масле, добавив немного сахара. Мелко нашинкуйте зелень, чеснок.
Добавьте в фарш яйцо, лук, хлеб с молоком, кетчуп, зелень и чеснок. Посолите и поперчите. Перемешайте фарш.
Смажьте форму растительным маслом и переложите в него фарш.
Выпекайте 45-50 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
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