ua ru
Вс, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Забудьте о котлетах! Вкусное блюдо из фарша, в которое вы влюбитесь

Новина українською →
Воскресенье 21 мая 2023 08:30
Забудьте о котлетах! Вкусное блюдо из фарша, в которое вы влюбитесь Как приготовить мясной хлеб (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Если вам надоели котлеты, можно вспомнить про более интересные альтернативные блюда из фарша. Одно из таких - мясной хлеб - вкуснятина, в которую вы можете влюбиться.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Фарш - 1 кг
  • Сухой хлеб - 80 г
  • Молоко - 120 мл
  • Лук - 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Кетчуп - 3 ст. л.
  • Кинза - небольшой пучок
  • Яйцо - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика

Пошаговое приготовление

Мелко нашинкуйте луковицу. Смешайте молоко с сухим хлебом (крошкой или панировочными сухарями).

Обжарьте лук на растительном масле, добавив немного сахара. Мелко нашинкуйте зелень, чеснок.

Добавьте в фарш яйцо, лук, хлеб с молоком, кетчуп, зелень и чеснок. Посолите и поперчите. Перемешайте фарш.

Смажьте форму растительным маслом и переложите в него фарш.

Выпекайте 45-50 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Раньше мы писали, как приготовить настоящую одесскую вертуту.

Кроме того, читайте, как приготовить закарпатские деруны.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт страви Рецепты