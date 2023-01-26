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Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)

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Четверг 26 января 2023 17:31
Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото) Николай Тищенко снова оскандалился (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Народный депутат Николай Тищенко уехал в Таиланд, проигнорировав запрет на выезд за границу для политиков и чиновников, который ранее озвучил президент Владимир Зеленский.

В Бангкок одиозный парламентарий отправился для того, чтобы встретиться там с украинской громадой.

Посмотрите, как выглядит гостиница Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, где Тищенко будет проводить ивент.

Отель, где будет вещать Тищенко

Народный депутат будет вещать (то есть, как пишет словарь украинского языка, "будет говорить что-то значительное, важное") в 4-звездной гостинице, которая "имеет прекрасное расположение как для деловых поездок, так и для туристов".

Отель расположен в центре города рядом с деловыми районами.

Номер в отеле стоит около четырех тысяч гривен за ночь (для двух взрослых).

Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)

Отель Novotel (фото: novotelbangkokploenchit.com)

Отметим, что на 10 этаже обустроен открытый бассейн и фитнес-центр. И, конечно, гостиница предоставляет услуги по проведению разнообразных мероприятий и встреч: здесь обустроено 12 многофункциональных залов. Самый большой из них может вместить 240 человек и имеет площадь 240 квадратных метров.

Но собирается ли такое количество желающих пообщаться с Тищенко? Возможно, нардеп арендует комнату площадью 20 "квадратов"...

Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)

Добавим, что "Слуга народа" исключила Тищенко из партии после скандала.

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Таиланд Николай Тищенко Слуга народа