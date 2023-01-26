Тищенко в Таиланде: как выглядит отель, где будет вещать нардеп (фото)

В Бангкок одиозный парламентарий отправился для того, чтобы встретиться там с украинской громадой.

Народный депутат Николай Тищенко уехал в Таиланд , проигнорировав запрет на выезд за границу для политиков и чиновников, который ранее озвучил президент Владимир Зеленский.

Посмотрите, как выглядит гостиница Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, где Тищенко будет проводить ивент.

Отель, где будет вещать Тищенко

Народный депутат будет вещать (то есть, как пишет словарь украинского языка, "будет говорить что-то значительное, важное") в 4-звездной гостинице, которая "имеет прекрасное расположение как для деловых поездок, так и для туристов".

Отель расположен в центре города рядом с деловыми районами.

Номер в отеле стоит около четырех тысяч гривен за ночь (для двух взрослых).

Отель Novotel (фото: novotelbangkokploenchit.com)

Отметим, что на 10 этаже обустроен открытый бассейн и фитнес-центр. И, конечно, гостиница предоставляет услуги по проведению разнообразных мероприятий и встреч: здесь обустроено 12 многофункциональных залов. Самый большой из них может вместить 240 человек и имеет площадь 240 квадратных метров.

Но собирается ли такое количество желающих пообщаться с Тищенко? Возможно, нардеп арендует комнату площадью 20 "квадратов"...