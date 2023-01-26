Тищенко уехал в Таиланд, сменив "закарпатский котел" на "ТрО Бангкока": реакция соцсетей

Многих удивил такой поступок депутата, учитывая, что на днях президент Владимир Зеленский фактически запретил чиновникам и политикам ездить за границу по личным причинам.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко уехал в известный своими курортами Таиланд. Посольство Украины в этой стране сообщило, что 27 января одиозный политик должен встретиться с "представителями украинской общины".

Поездка Тищенко в курортное государство разозлила украинцев. В социальных сетях массово возмущаются и высмеивают его "деловой визит". Мы собрали самые острые мнения по поводу командировки нардепа, которого уже хотят выгнать из фракции.

Так почему Тищенко уехал в Таиланд?

На Facebook-странице Посольства Украины в Таиланде 26 января появилась информация, что в пятницу в бангкокском отеле Novotel состоится "встреча с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко".

Декларированная цель встречи звучит как "обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

Сообщение о поездке Тищенко в Таиланд (скриншот: facebook.com/rus.embassy.thailand)

Что об этом думают украинцы?

Поездка Тищенко за границу является, по большому счету, нарушением недавно озвученного президентом Украины запрета на выезд чиновников и политиков за пределы страны на отдых или с другими негосударственными целями.

На это обращают внимание, в том числе, однопартийцы нардепа, которые уже говорят о том, что Тищенко нужно выгнать из фракции.

"Тищенко в Таиланде? А как же запрет от Президента? Значит, ошивается там еще раньше? Позор. Считаю, уже после такого очередного прокола его должны выгнать из фракции, а не только лишить руководящих должностей, как это было в прошлый раз. Создаю обращение", - написала в Facebook нардеп Марьяна Безуглая.

О том, что Тищенко нужно увольнять, заявил и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

А политический деятель и блогер Юрий Гудыменко отмечает в Facebook, что пока Тищенко ездит за границу, сам волонтер "не может нарешать раненому бойцу (которого в жизни в глаза не видел) выезд за границу на лечение", потому что "запретов миллиард, бумаг нужно три миллиарды".

Вместе с тем в социальных сетях массово высмеивают очередной скандальный поступок "героя обороны Закарпатья".

Вот так соцсети реагируют на поездку Тищенко в Таиланд

"Депутат Николай Тищенко вырвался из закарпатского котла и проводит встречу с избирателями в Таиланде!" - говорится в сообщении Центра Противодействия Коррупции на Facebook.

Авторы публикации "подозревают", что на встрече будут обсуждаться следующие важные вопросы:

организация Батальона Пхукет

сбор средств на снаряжение бойцам, которые держат оборону в Паттайе

разработка меню для подразделения ТрО Бангкока

разное.

"А если серьезно, то уважаемые дипломаты из Министерства иностранных дел Украины, это вообще нормально?" - добавили в Центре.

Скриншоты из соцсетей