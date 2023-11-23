Тищенко разводится с 28-летней женой: первые подробности (фото)

51-летний одиозный нардеп Николай Тищенко разводится со своей женой - 28-летней Аллой Барановской. Они жили в браке с 2016 года.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, откуда появилась информация о разводе и как на все это реагирует Барановская.
При написании материала были использованы следующие источники: Bihus.Info, Instagram-страница избранницы Тищенко.
23 ноября в СМИ появилась информация о том, что отношениям нардепа и его молодой жены пришел конец. Так, в сети появился скриншот, якобы свидетельствующий о том, что 20 ноября Оболонский районный суд Киева открыл производство о разводе Тищенко и Барановской.
Кто именно подал заявление о разводе - пока неизвестно.
И пока сам Тищенко не появляется в соцсетях и ничего не комментирует, Барановская решила выложить несколько stories в Instagram. Впрочем, в них она ничего не сообщила о разводе.
Вместо этого Барановская анонсировала свое "возвращение" в соцсети, начала распродавать вещи и заговорила о воспоминаниях.
Что постит Барановская на фоне информации о разводе с Тищенко (скриншоты)
Кроме этого, блогерша рассказала о борьбе с акне и объяснила, что у нее проблемы с кожей, которые появляются на фоне стресса и отсутствия сна. Касается ли это того, что СМИ заговорили о разводе девушки с нардепом - остается загадкой.
Скандальный ресторатор впервые рассказал о тайной свадьбе с Барановской в 2016 году. Тогда Тищенко было 45 лет, а его избраннице – 22.
В 2017 году Барановская родила от него сына. Даже об этом звездная пара объявила не сразу, а только через два месяца после родов. Барановская и Тищенко всегда делали немало общих фото, появлялись на обложках журналов и нередко рассказывали об "идеальных" отношениях.
Напомним, ранее уже стало известно, что Тищенко заявил в полицию о нападении.
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