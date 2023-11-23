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Тищенко разводится с 28-летней женой: первые подробности (фото)

Тищенко прожил в браке с Барановской с 2016 года (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)
Автор: Полина Иваненко

51-летний одиозный нардеп Николай Тищенко разводится со своей женой - 28-летней Аллой Барановской. Они жили в браке с 2016 года.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, откуда появилась информация о разводе и как на все это реагирует Барановская.

При написании материала были использованы следующие источники: Bihus.Info, Instagram-страница избранницы Тищенко.

Тищенко и Барановская разводятся - что известно

23 ноября в СМИ появилась информация о том, что отношениям нардепа и его молодой жены пришел конец. Так, в сети появился скриншот, якобы свидетельствующий о том, что 20 ноября Оболонский районный суд Киева открыл производство о разводе Тищенко и Барановской.

Тищенко разводится (скриншот: bihus.info)

Кто именно подал заявление о разводе - пока неизвестно.

Как на информацию реагирует Барановская

И пока сам Тищенко не появляется в соцсетях и ничего не комментирует, Барановская решила выложить несколько stories в Instagram. Впрочем, в них она ничего не сообщила о разводе.

Вместо этого Барановская анонсировала свое "возвращение" в соцсети, начала распродавать вещи и заговорила о воспоминаниях.

Что постит Барановская на фоне информации о разводе с Тищенко (скриншоты)

Кроме этого, блогерша рассказала о борьбе с акне и объяснила, что у нее проблемы с кожей, которые появляются на фоне стресса и отсутствия сна. Касается ли это того, что СМИ заговорили о разводе девушки с нардепом - остается загадкой.

Что известно об отношениях Тищенко и Барановской

Скандальный ресторатор впервые рассказал о тайной свадьбе с Барановской в 2016 году. Тогда Тищенко было 45 лет, а его избраннице – 22.

Тищенко с женой и сыном (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

В 2017 году Барановская родила от него  сына. Даже об этом звездная пара объявила не сразу, а только через два месяца после родов. Барановская и Тищенко всегда делали немало общих фото, появлялись на обложках журналов и нередко рассказывали об "идеальных" отношениях.

Напомним, ранее уже стало известно, что Тищенко заявил в полицию о нападении.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что Ксения Мишина засветилась в компании известного телеведущего.

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