Тищенко розлучається з 28-річною дружиною: перші подробиці (фото)

Тищенко та Барановська розлучаються - що відомо

23 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що стосункам нардепа та його молодої дружини настав кінець. Так, у мережі з'явився скріншот, який нібито свідчить про те, що 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив провадження про розлучення Тищенка й Барановської.

Тищенко розлучається (скріншот: bihus.info)

Хто саме подав заяву про розлучення - поки що невідомо.

Як на інформацію реагує Барановська

І поки сам Тищенко не з'являється у соцмережах та нічого не коментує, Барановська вирішила викласти декілька Stories в Instagram. Втім, у них вона нічого не повідомила про розлучення.

Замість цього Барановська анонсувала своє "повернення" до соцмереж, почала розпродавати речі й заговорила про спогади.

Що постить Барановська на тлі інформації про розлучення з Тищенком (скріншоти)

Окрім цього, блогерка розповіла про боротьбу з акне й пояснила, що має проблеми зі шкірою, які з'являються на тлі стресу та відсутності сна. Чи стосується це того, що ЗМІ заговорили про розлучення дівчини з нардепом - залишається загадкою.

Що відомо про стосунки Тищенка й Барановської

Скандальний ресторатор вперше розповів про таємне весілля з Барановською у 2016 році. Тоді Тищенку було 45 років, а його обраниці - 22.

Тищенко з дружиною та сином (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

У 2017 році Барановська народила від нього сина. Навіть про це зіркова пара оголосила не одразу, а лише за два місяці після пологів. Барановська та Тищенко завжди робили чимало спільних фото, з'являлися на обкладинках журналів та нерідко розповідали про "ідеальні" стосунки.