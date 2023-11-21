Новый роман? Ксения Мишина засветилась в компании известного телеведущего

Звезда украинских сериалов Ксения Мишина спровоцировала слухи о романе с телеведущим Славой Деминым. На днях знаменитости засветились на совместном отдыхе. С ними также были их дети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Мишина и Демин засветились на совместном отдыхе

Экс-героиня шоу "Холостячка" опубликовала stories из кафе на заправке. Рядом с ней сидел сын Платон, радиоведущий и его сын Влад.

По словам Ксении, они якобы случайно встретились, после чего все вместе отправились на прогулку в Витачевскую часовню в Киевской области.

Мишина и Демин засветились на совместном отдыхе (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Мы здесь чисто случайно встретили, смотрите, таких хороших парней, и решили вместе поехать в очень красивое место. Они нам просто обещали показать очень красивое место. Очень интересно", - написала Мишина.

Однако Демин сразу дал понять, что поездка была запланирована. Улыбаясь, он сказал: "Совсем случайно".

Затем актриса показала, как они добираются к месту назначения, в которое, кстати, их привез 11-летний Платон.

Мишина и Демин засветились на совместном отдыхе (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мальчику помогал управлять авто Слава. Его звездная мама сидела сзади.

"Классно гулять с дядей Славой? Позволяет за рулем ездить. Платон Александрович, как дела?", - сказала артистка.

Впоследствии они все же доехали к желаемому месту - одного из старейших сел Витачев, в частности часовни, которая там находится.

Мишина и Демин засветились на совместном отдыхе (фото: instagram.com/misha.k.ua)

К слову, Демин не скрывает, что находится в романтических отношениях. Однако кто его избранница - неизвестно.

Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)

Мишина же в своем недавнем интервью признавалась: у нее пока нет второй половинки. Однако, как только она сама захочет - это произойдет.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)