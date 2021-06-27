Тіна Кароль зі словами "Ганьба!" влаштувала скандал на сцені в Одесі (відео)
Тіна Кароль зі словами "Ганьба!" влаштувала скандал зі сцени нічного клубу "Ітака" в Одесі. Співачка обурилася тим, що організатори не подбали про накриття сцени і залу, адже під час виступу в місті пішов сильний дощ.
Про неприємну ситуацію на одеському концерті стало відомо з фан-сторінок артистки в Instagram.
Інцидент трапився 26 червня в мікрорайоні Аркадія.
Артистці довелося виступати під великими парасольками, які були терміново поставлені організаторами, щоб укрити її від негоди, адже над сценою не було даху.
Тіна Кароль виконала кілька пісень, а потім почала висловлювати обурення щодо організації концерту і вибачалася перед фанами за якість концерту і звуку.
"Це залежить не від мене, і я хочу сказати Ітаці, що ви запрошуєте не просто людей. Ви запрошуєте виконавців, які відповідально ставляться до своєї справи", - заявила артистка, намагаючись не потрапити під дощ, крокуючи під встановленими парасольками.
Вона додала, що, можливо, за лаштунками їй буде краще. Кароль сказала, що спробує ще щось заспівати, але це буде складно.
"Ну невже не можна було зробити дах? Ганьба!"- заявила зірка.
Відео: Тіна Кароль обурена умовами концерту в Одесі
Шанувальники в коментарях підтримали улюблену артистку:
- Все правильно сказала, поважає себе, як артистку і всіх людей своєї команди.
- Це просто дно, Ітака...
- Тіна красиво поставила їх на місце, але вони звинуватили Тіну, що вона завжди така і їй все не так. Навіть публікації в Instagram Ітака видалила, щоб інших артистів не упустити.
Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль побувала з промо нового альбому в Казахстані. Там вона побувала на місцевих телеканалах, а також пройшлася по головному ринку країни.
Відзначимо, що артистка потрапила в скандал через свої слова про поїздку на Слов'янський базар в Білорусь. Втім, вона швидко ретирувалася, пославшись ан погану зв'язок при включенні.