ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тина Кароль со словами "Позор!" устроила скандал на сцене в Одессе (видео)

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 27 июня 2021 13:17
Тина Кароль со словами "Позор!" устроила скандал на сцене в Одессе (видео) Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Светлана Мащенко

Тина Кароль со словами "Позор!" устроила скандал со сцены ночного клуба "Итака" в Одессе. Певица возмутилась тем, что организаторы не позаботились о накрытии сцены и зала, ведь во время выступления в городе пошел сильный дождь.

О неприятной ситуации на одесском концерте стало известно из фан-страниц артистки в Instagram.

Инцидент случился 26 июня в микрорайоне Аркадия.

Артистке пришлось выступать под большими зонтиками, которые были срочно поставлены организаторами, чтобы укрыть ее от непогоды, ведь над сценой не было крыши.

Тина Кароль исполнила несколько песен, а потом начала высказывать возмущение относительно организации концерта и извинялась перед фанами за качество концерта и звука.

"Это зависит не от меня, и я хочу сказать Итаке, что вы приглашаете не просто людей. Вы приглашаете исполнителей, которые ответственно относятся к своему делу", - заявила артистка, пытаясь не попасть под дождь, вышагивая под установленными зонтиками.

Она добавила, что, возможно, за кулисами ей будет лучше. Кароль сказала, что попытается еще что-то спеть, но это будет сложно.

"Ну неужели нельзя было сделать крышу? Позор!" - заявила звезда.

Видео: Тина Кароль возмущена условиями концерта в Одессе

Поклонники в комментариях поддержали любимую артистку:

  • Все правильно сказала, уважает себя, как артистку и всех людей своей команды.
  • Это просто дно, Итака...
  • Тина красиво поставила их на место, но они обвинили Тину, что она всегда такая и ей все не так. Даже публикации в Instagram Итака удалила, чтобы других артистов не упустить.

Напомним, что недавно Тина Кароль побывала с промо нового альбома в Казахстане. Там она побывала на местных телеканалах, а также прошлась по главному рынку страны.

Отметим, что артистка попала в скандал из-за своих слов о поездке на Славянский базар в Беларусь. Впрочем, она быстро ретировалась, сославшись ан плохую связь при включении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль
LITE
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела