Тіна Кароль забрала назад свої слова про поїздку на "Слов'янський базар": зв'язок переривався

Тіна Кароль спростувала свою участь у "Слов'янському базарі у Вітебську" , який відбудеться в липні в Білорусі. Вона заявила, що туди цього року точно не поїде.

Про це нам розповіли в прес-службі артистки.

Так, нещодавно в мережі з'явилося відео, де співачка виходить на онлайн-зв'язок в ефірі одного з білоруських каналів. І на питання ведучої про те, чи поїде вона на "Слов'янський базар" в 2021 році, відповіла ствердно.

"Я не змушу вас нудьгувати. Я мчу до вас!"- заявила артистка.

Тепер же представники співачки заявляють, що під час ефіру зв'язок переривався, і співачка витлумачила питання ведучої, як запрошення в Білорусь з концертами в цілому, а не на фестиваль у Вітебську.

"Питання про участь Тіни Кароль в "Слов'янському базарі 2021" було поставлено каналом ОНТ в інтерв'ю по Zoom з переривчастим зв'язком. Відповідаючи на питання, співачка мала на увазі, що збирається в майбутньому приїхати в Білорусь зі своїми сольними концертами. Участь співачки у фестивалі "Слов'янський базар 2021" не запланована", - розповіли у Тіни Кароль.

Нагадаємо, що 30-й Міжнародний "Слов'янський базар у Вітебську" пройде з 15 по 18 липня. У ньому заявлені учасники від 73 держав. Зокрема, в афіші йдеться про таких українських артистів, як Ірина Білик, Таїсія Повалій, Володимир Гришко та Софія Ротару.

Хто вже відмовився від поїздки в Білорусь і чому вона обростає скандалами

Не так давно від участі у фестивалі відмовилися українські телеведучі, яких заявили, як представників української сторони: Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський. Крім того свою участь зняв Олег Винник і навіть скандальна MARUV.

Справа в тому, що "Слов'янський базар у Вітебську" фінансується з держскарбниці Білорусі і проходить за підтримки Олександра Лукашенка. А Україна не визнає його легітимним президентом після минулорічних подій в країні, репресій, розгону мирних демонстрації і фальсифікації виборів.