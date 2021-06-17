ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тіну Кароль раптово застали на ринку в Казахстані (фото)

Новость на русском →
Казахстан, Четвер 17 червня 2021 10:12
Тіну Кароль раптово застали на ринку в Казахстані (фото) Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Світлана Мащенко

Тіну Кароль застали на продуктовому ринку в столиці Казахстану місті Алмати. Туди українська артистка вирушила з промо-туром, щоб прорекламувати свій свіжий альбом "Красиво".

Фото з'явилися на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram.

На головному ринку міста Тіна Кароль купила місцевий альпійський мед, а також фруктів. Для виходу вибрала вбрання з літньої колекції Louis Vuitton - червоний топ і чорні легінси.

Тіну Кароль раптово застали на ринку в Казахстані (фото)Тіну Кароль раптово застали на ринку в Казахстані (фото)

Фото: Тіна Кароль пройшлася по ринку в Казахстані (instagram.com/tinakarol_fantina)

Артистка планує пробути в країні тиждень, протягом якого дасть ряд телевізійних і радіоінтерв'ю. Крім роботи її чекає відвідування визначних пам'яток. Зокрема, прогулянка по канатній дорозі і зустріч світанку в горах.

Відзначимо, що вона вже засвітилася на центральному телебаченні Казахстану. На ток-шоу "News Zone з Назимою Гадильбек" музичного каналу Muzzone і розповіла про перші враження від Алмати.

А в прямому ефірі ранкового шоу на центральному каналі AlmatyTV співачка виконала пісню "Скандал".

Тіну Кароль раптово застали на ринку в Казахстані (фото)Тіну Кароль раптово застали на ринку в Казахстані (фото)

Скрін: Тіна Кароль на телебаченні Казахстану

Раніше ми писали, що Тіна Кароль заговорила про поїздку на "Слов'янський базар", що відбудеться в Білорусі в липні. Але після того, як розгорівся скандал, співачка забрала свої слова назад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль
LITE
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини