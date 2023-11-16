Тина Кароль показала спектр эмоций на горячих черно-белых фото
Украинская поп-дива в последнее время не перестает удивлять поклонников своей красотой, нарядами и новыми интересными образами, которые бывают достаточно откровенными.
О том, в каком образе Кароль предстала на новых фотографиях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram страницу звезды.
Тина Кароль показала соблазнительные черно-белые фото
Певица решила порадовать своих фолловеров новыми черно-белыми кадрами, на которых она предстала в достаточно откровенном образе.
Звезда надела топ, который сзади очень красиво переплетается, а также джинсы и собрала волосы в аккуратный пучок.
На фото певица сидит прямо на стуле и позирует для горячих фото, которые показывают красоту Тины, ее фигуру и главное - естественность, ведь когда смотришь на нее, возникает полное ощущение, что в этой фотосессии Кароль решила отказаться от косметики и показать себя такой, какой она есть.
Тина Кароль показала горячие кадры (фото: instagram.com/tina_karol)
Каждая фотография показывает, насколько Тина обольстительна, искренняя и невероятно красива. Чистый фон и на нем есть только она.
Можно предположить, что эту фотосессию женщина сделала для себя, чтобы увидеть, какие эмоции она передает в этот мир.
Но стоит сказать, что Тина продемонстрировала фото и в более закрытой одежде. Ведь она примеряла на себя свитшот, что придало кадрам домашнюю и теплую атмосферу.
Эта фотосессия позволяет увидеть, насколько разной может быть женщина в одной одежде и на одной локации. Все решают только эмоции, которые она показывает миру.
У Тины получилось показать себя разной и получить кучу приятных слов в свой адрес в комментариях:
- "Творец не только у вас, но и на нас опрокидывается. Ведь когда видишь такое произведение искусства, тоже хочется творить"
- "Когда вы улыбаетесь - весь мир, кажется, замирает"
- "Нежная и женственная - обожаю"
- "Сексуальность и нежность одновременно"
- "Како красиво"
Тина Кароль показала горячие кадры (фото: instagram.com/tina_karol)
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