Тимоти Шаламе показал, как носить шарф, который был популярным в 2000-х (фото)

Тимоти Шаламе вновь подтвердил свой статус иконы стиля, продемонстрировав, как вернуть к жизни тренд из 2000-х. Актер, который всегда удивляет смелыми модными решениями, в этот раз сделал акцент на аксессуаре, который когда-то был неотъемлемой частью гардероба многих.

Подробнее об образе узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

В последнее время стиль Тимоти Шаламе претерпел заметные изменения. Во время промо-кампании байопика о Бобе Дилане актер стал удивлять разнообразными образами: одни вызывают восхищение, а другие - неоднозначные реакции.

Тем не менее, за его модными экспериментами сейчас действительно интересно следить.

Он отдает предпочтение велюровым костюмам, винтажной коже и возвращает моду на шарфы.

На премьерных показах фильма "Никому не известный" этот аксессуар неоднократно становился частью его образов. Тимоти Шаламе (фото: Getty Images)

Ультратонкий розовый, объемный зеленый или культовый шарф с черепами от Alexander McQueen, который был на пике популярности в 2000-х.

В те времена голливудские звезды и модные инфлюенсеры сочетали его с лонгсливами, жакетами, топами и кожаными куртками.

Сейчас же Тимоти Шаламе предлагает новую интерпретацию: он носит его с бомбером, подбирая цвет шарфа в тон другим элементам образа, например, серым брюкам. Тимоти Шаламе (фото: Getty Images)