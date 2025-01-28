Тімоті Шаламе показав, як носити шарф, який був популярним у 2000-х (фото)

Тімоті Шаламе знову підтвердив свій статус ікони стилю, продемонструвавши, як повернути до життя тренд із 2000-х. Актор, який завжди дивує сміливими модними рішеннями, цього разу зробив акцент на аксесуарі, що колись був невід'ємною частиною гардероба багатьох.

Детальніше про образ дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Останнім часом стиль Тімоті Шаламе зазнав помітних змін. Під час промо-кампанії байопіка про Боба Ділана актор став дивувати різноманітними образами: одні викликають захоплення, а інші - неоднозначні реакції.

Тим не менш, за його модними експериментами зараз справді цікаво стежити.

Він віддає перевагу велюровим костюмам, вінтажній шкірі та повертає моду на шарфи.

На прем'єрних показах фільму "Нікому не відомий" цей аксесуар неодноразово ставав частиною його образів. Тімоті Шаламе (фото: Getty Images)

Ультратонкий рожевий, об'ємний зелений або культовий шарф із черепами від Alexander McQueen, який був на піку популярності у 2000-х.

У ті часи голлівудські зірки та модні інфлюенсери поєднували його з лонгслівами, жакетами, топами та шкіряними куртками.

Зараз же Тімоті Шаламе пропонує нову інтерпретацію: він носить його з бомбером, підбираючи колір шарфа в тон іншим елементам образу, наприклад, сірим штанам. Тімоті Шаламе (фото: Getty Images)