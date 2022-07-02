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Жир і картопля створені один для одного! Клопотенко дав короткий курс кулінарії для чоловіків

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Субота 02 липня 2022 08:33
Жир і картопля створені один для одного! Клопотенко дав короткий курс кулінарії для чоловіків Фото: простий курс кулінарії для чоловіків від Євгена Клопотенка (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Відомий український кулінар Євген Клопотенко розповів чоловікам, як впоратися з цим на кухні. Він розсекретив деякі нюанси кулінарії й дав відразу 6 найпростіших рецептів.

Короткий курс кулінарії для чоловіків Клопотенко розмістив на своєму YouTube-каналі.

"Якщо на даному етапі свого життя у вас немає поруч коханої людини, це не привід не готувати собі їжу. Навіть якщо у вас немає навичок. Саме для таких випадків я зібрав для вас лайфхаки. Я розповім про легкі страви та дам поради: як варити яйце, щоб був рідкий жовток, як зробити скрамбл, як готувати спагетті, як варити рис, скільки смажити картоплю", - пише кулінар.

Лайфхак №1. Як правильно зробити яєчню

Щоб яйця не пригоріли, використовуйте для смаження сковороду з тефлоновим або антипригарним покриттям. Для кращого смаку змішайте на сковороді вершкове масло з рослинним. Коли масло розтане - можете забивати яйця.

Далі можна імпровізувати - можна вбити яйця і не чіпати, можна збити для омлету, можна рухати лопаткою та отримати скрамбл. В кінці додайте сіль і перець.

Лайфхак №2. Як правильно зварити яйця

Все залежить від того, який щільності жовток вам подобається. Якщо хочете рідкий - опустіть яйце в киплячу воду на 3 хвилини. Якщо м'який - на 6 хвилин. Якщо крутий - на 9 хвилин.

Коли дістанете яйце з каструлі, то відразу важливо помістити його під холодну воду - тоді почистити його буде набагато легше.

Якщо ви хочете рідкий жовток, не розріжте яйце, а їжте його ложкою. Або покладіть його на тост або шматок хліба. А ще можна в салат і жовток зіграє роль соусу.

Жир і картопля створені один для одного! Клопотенко дав короткий курс кулінарії для чоловіківЛайфхак №3. Як правильно зварити рис, щоб він не злипався

Пам'ятайте, що круглий рис має більше шансів злипнутися. Якщо хочете розсипчастий - вибирайте довгозернистий. Варити потрібно з пропорції 1: 2-на склянку рису 2 склянки води. Всипати рис можна в киплячу воду і відразу підсолити.

Коли вода з рисом знову закипить, вимикайте вогонь. Накрийте кришкою або рушником і залиште на 20 хвилин - вся вода вбереться.

Лайфхак №4. Що робити з вчорашнім рисом?

Якщо у вас залишився рис і ви не знаєте, що з ним робити, щоб не їсти просто так. Наріжте трохи цибулі та моркви. Нагрійте сковороду з соняшниковою олією, вбийте яйце.

Перемішайте лопаткою і додайте овочі. Ще раз перемішайте і через кілька хвилин висипте рис, влийте соєвий соус. Знову перемішайте і дайте прогрітися.

Жир і картопля створені один для одного! Клопотенко дав короткий курс кулінарії для чоловіківЛайфхак №5. Як засмажити картоплю

Чистити картоплю зовсім необов'язково, головне - добре її помити. Наріжте скибочками і як вам хочеться. Секрет - у великій кількості рослинної олії. Можна смажити на ньому, або на смальці, або на вершковому маслі - головне, не шкодувати.

Викладайте скибочки картоплі на розігріту сковороду з маслом. Посоліть і смажте на середньому вогні 15 хвилин. Потім накрийте кришкою, щоб бульба розм'якла. Смажте на невеликому вогні, перевіряйте готовність виделкою або ножем.

Жир і картопля створені один для одного! Клопотенко дав короткий курс кулінарії для чоловіківЛайфхак №6. Як варити пасту

Існує головне правило: на 1 л води потрібно додавати 100 г пасти та 10 г солі, тоді все вийде ідеально. Коли вода з сіллю закипить, всипте пасту і варіть 7 хвилин. Після цього вона готова. Відразу зливайте воду і соліть, якщо потрібно. Можна додати кетчуп, якщо ви любите.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно варити молоду картоплю.

А також розповідали про те, як приготувати хрусткі крильця за рецептом відомого кулінара.

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