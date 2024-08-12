"Только мешать буду": бывший участник группы DZIDZIO откровенно рассказал о страхе мобилизации

Бывший участник группы DZIDZIO, украинский исполнитель Julik (настоящее имя - Назарий Гук) прокомментировал тему возможной мобилизации. Он не стал скрывать, что испытывает страх по этому поводу, и назвал причину.

Что сказал Julik

В частности, певец отметил, что не относит себя к числу людей, которые могут держать в руках оружие. Также он поделился, что имеет проблемы со зрением, и это еще одна причина, по которой он не хотел бы идти в армию.

"Я не считаю себя тем человеком, который умеет воевать, держать оружие. Во-первых, я понимаю, что я слеп, не дай Бог что-то с очками, я просто... У меня плохое зрение, где-то минус 5. Не умею я это. Ну если придется, тогда поеду. Но надеюсь, что люди понимающие и понимают, что я там только буду мешать", - отметил музыкант.

Артист прокомментировал вопросы мобилизации (скриншот)

Тем не менее, звезда не исключает, что возможность мобилизации остается, и в таком случае он готов будет принять эту ситуацию.

"Как один человек говорил: "Что должно быть, то будет". Я в принципе готов, что так может произойти. Я ВВК прошел. Поэтому теперь, если придет, то уж, наверное, боевая", - говорит Гук.

"Я даже у ребят спрашивал, которые там. Их ответ оказался очень похожим. Они мне говорили: "Мы тебя знаем как Юлика, почти все смотрели ролики с вами, с DZIDZIO. Юлика все любят, и когда кто-нибудь будет стрелять, нападать, что делать? Мы будем прикрывать его, чтобы не грохнули". А потому может полечь много наших", - также высказывается на эту тему он.

Назарий и Слава Демин (скриншот)

Однако исполнитель подчеркивает, что, по его мнению, каждый должен заниматься тем, что может и к чему готов.

"Я за то, чтобы каждый делал то, что умеет, или то, к чему он готов. Я просто не уверен в своей психике, что я туда приду и буду делать то, что мне скажут и т.д. Разные же случаи бывали. Бывало, когда ребята расстреливали побратимов, потому что боялись. Я, наверное, нет… Я просто обомлею, и все", - делится знаменитость.

Напомним, по завершении карьеры в группе DZIDZIO Назарий начал свой сольный музыкальный проект. Также он является саундпродюсером, композитором, ведущим ивентов и автором песен.