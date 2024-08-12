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Известный продюсер раскритиковал Демина за его "неожиданный" стиль: ведущий ответил

Понедельник 12 августа 2024 19:25
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Известный продюсер раскритиковал Демина за его "неожиданный" стиль: ведущий ответил Слава Демин и Олег Боднарчук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Украинский продюсер и режиссер Олег Боднарчук раскритиковал Славу Демина из-за его нового наряда. В ответ ведущий также сделал заявление в своих соцсетях.

Что об этом известно, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Подробности

Накануне популярный интервьюер ответил тем, кто "разнес" его за то, что он одел кроксами с носками.

"Можно одеваться и обуваться так, как желает душа, не обращая внимания на мнение окружающих. Наверное, пора гнать от себя советщину и комсомольщину, когда кто-то указывал, как другим людям жить", - заметил Слава, отвечая своим недоброжелателям.

Известный продюсер раскритиковал Демина за его &quot;неожиданный&quot; стиль: ведущий ответилВедущего раскритиковали за новый стиль (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

На фоне этого Боднарчук вспомнил свое интервью Демину, которое давал ему в 2019 году. Он отметил, что в то время ведущий, опираясь на вышеупомянутую "советское и комсомольскуе", сам указывал, как другим жить.

Речь идет о случае, когда подопечный Боднарчука, певец Алексеев появился на одном из мероприятий в ярком костюме, и тогда, во время интервью Демин искренне не понял столь "высокой моды".

Известный продюсер раскритиковал Демина за его &quot;неожиданный&quot; стиль: ведущий ответилДемин во время интервью с Боднарчуком в 2019 году (скриншот)

"По завершению спора с хейтерами, на вопрос, натянул бы Слава бы на голову трусы, если бы это вошло в моду - наш герой выставил фотку с трусами на голове, и она мне понравилась, трусы как будто заняли свое логическое место", - также отметил Олег и прикрепил соответствующее фото.

Известный продюсер раскритиковал Демина за его &quot;неожиданный&quot; стиль: ведущий ответилДемин показал неожиданный кадр (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

Ответ Демина

Знаменитость уже успел увидеть заявления своего звездного коллеги и прокомментировал его в stories.

"Приятно, что такая уважаемая личность, Олег Боднарчук, имеет столько свободного времени, что смотрит мои stories, пишет об этом у себя в Telegram-канале, находит наше с ним старое интервью и даже вырезает кусочек из него", - заявил шоумен.

Известный продюсер раскритиковал Демина за его &quot;неожиданный&quot; стиль: ведущий ответил

Заявление Славы Демина (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

В то время Боднарчук еще никак не прокомментировал высказывание о нем от Славы.

Мы писали, что Руслан Сеничкин выругался матом в прямом эфире - и это разозлило сеть.

Тем временем звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила поклонников своим заявлением.

Для написания материала были использованы источники: Instagram Славы Демина, Telegram-канал Олега Боднарчука.

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