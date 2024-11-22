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Только эти знаки Зодиака получат сюрприз от судьбы. Кого ждут перемены

Пятница 22 ноября 2024 06:24
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Только эти знаки Зодиака получат сюрприз от судьбы. Кого ждут перемены Гороскоп удачи сулит сюрприз (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 22 ноября представители четырех знаков Зодиака получат особый подарок. Им невероятно повезет.

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Водолей

Судьба решила показать вам важность ценить то, что вы уже имеете. Не стоит сравнивать свои успехи с достижениями других людей. В пятницу вы получите щедрую награду за свои труды и наконец-то поймете, что ваша жизнь действительно наполнена счастьем.

Козерог

До конца недели ваша жизнь наладится. Вы получите повод для счастья и радости, а все плохое останется в прошлом. Пыль уляжется, вы поймете, что нужно делать дальше. Все зависит только от вас, а потому берите инициативу в свои руки и не ждите, что судьба решит абсолютно все проблемы без вашего участия.

Рыбы

Не теряйте веру в чудеса и продолжайте бороться за свое счастье. Вскоре судьба вас порадует, вы точно услышите хорошие новости. Они станут для вас тем самым лучиком света, которого вы так долго ждали. И конечно же, это подарит вам желание покорять новые вершины.

Стрелец

Счастье вскоре постучится в ваши двери. Не торопитесь делиться своей радостью с окружающими, даже если вам очень захочется утереть нос врагам. Излишняя скрытность вам не помешает, обязательно задумайтесь о том, как уберечь свое счастье от посторонних.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Таро-гороскоп на пятницу сулит перемены четырем знакам Зодиака.

Помимо этого, читайте полный Таро-гороскоп до конца недели.

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