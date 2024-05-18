Только в таком кошельке всегда будут деньги: какие цвета - магнит для богатства

Каким должен быть цвет кошелька

Существует несколько наиболее распространенных вариантов, каждый из которых способен по-разному повлиять на достаток. Среди них:

коричневый цвет - притягивает деньги и стабильность, подходит тем, кто ищет баланс

черный цвет - такой кошелек может помочь контролировать расходы, забыть о финансовых проблемах и не страдать от нищеты

красный цвет - он о силе, агрессии и жажде, такие кошельки следует выбирать храбрецам, которые хотят много денег и счастья, но понимают, что иногда бывает несладко.

Если же вы ищете кошелек, который принесет немало денег, присмотритесь к вариантам зеленого цвета, он может защитить даже от воров. Также удачными и счастливыми называют золотые, серебряные, желтые и земляные оттенки.

Но есть и цвета, приносящие неудачу. Если вы не хотите, чтобы ваш кошелек постоянно был пустым, откажитесь от синих и голубых оттенков.

Каким должен быть кошелек, чтобы притягивал деньги (иллюстрация: РБК-Украина)

Как выбрать счастливый цвет по дате рождения

Есть еще один метод, благодаря которому можно подобрать цвет счастья и богатства. В этом вам поможет последняя цифра года вашего рождения. Если вы появились на свет в 1978 году - то ваша цифра - 8. Ищите ее в списке ниже: