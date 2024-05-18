Только в таком кошельке всегда будут деньги: какие цвета - магнит для богатства

Считается, что определенные цвета якобы способны привлечь богатство и успех. И обычно это касается кошельков, ведь именно они "хранят" деньги.
Какой кошелек притягивает богатство, а также какие цвета - настоящие магниты для денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Gazeta.ua, "33 канал".
Существует несколько наиболее распространенных вариантов, каждый из которых способен по-разному повлиять на достаток. Среди них:
Если же вы ищете кошелек, который принесет немало денег, присмотритесь к вариантам зеленого цвета, он может защитить даже от воров. Также удачными и счастливыми называют золотые, серебряные, желтые и земляные оттенки.
Но есть и цвета, приносящие неудачу. Если вы не хотите, чтобы ваш кошелек постоянно был пустым, откажитесь от синих и голубых оттенков.
Есть еще один метод, благодаря которому можно подобрать цвет счастья и богатства. В этом вам поможет последняя цифра года вашего рождения. Если вы появились на свет в 1978 году - то ваша цифра - 8. Ищите ее в списке ниже:
К слову, недавно мы называли номера квартир, притягивающих счастье и богатство.
Кроме того, ранее стало известно, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.