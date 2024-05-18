RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только в таком кошельке всегда будут деньги: какие цвета - магнит для богатства

Каким должен быть кошелек (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что определенные цвета якобы способны привлечь богатство и успех. И обычно это касается кошельков, ведь именно они "хранят" деньги.

Какой кошелек притягивает богатство, а также какие цвета - настоящие магниты для денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Gazeta.ua, "33 канал".

Каким должен быть цвет кошелька

Существует несколько наиболее распространенных вариантов, каждый из которых способен по-разному повлиять на достаток. Среди них:

  • коричневый цвет - притягивает деньги и стабильность, подходит тем, кто ищет баланс
  • черный цвет - такой кошелек может помочь контролировать расходы, забыть о финансовых проблемах и не страдать от нищеты
  • красный цвет - он о силе, агрессии и жажде, такие кошельки следует выбирать храбрецам, которые хотят много денег и счастья, но понимают, что иногда бывает несладко.

Если же вы ищете кошелек, который принесет немало денег, присмотритесь к вариантам зеленого цвета, он может защитить даже от воров. Также удачными и счастливыми называют золотые, серебряные, желтые и земляные оттенки.

Но есть и цвета, приносящие неудачу. Если вы не хотите, чтобы ваш кошелек постоянно был пустым, откажитесь от синих и голубых оттенков.

Каким должен быть кошелек, чтобы притягивал деньги (иллюстрация: РБК-Украина)

Как выбрать счастливый цвет по дате рождения

Есть еще один метод, благодаря которому можно подобрать цвет счастья и богатства. В этом вам поможет последняя цифра года вашего рождения. Если вы появились на свет в 1978 году - то ваша цифра - 8. Ищите ее в списке ниже:

  • 0 и 1 - металл, выбирайте белые или серебристые кошельки
  • 3 - вода, вам подойдут сиреневые, черные и синие цвета
  • 4 и 5 - дерево, присмотритесь к зеленым и "растительным" цветам, даже к коричневому
  • 6 и 7 - огонь, выбирайте яркие красные, оранжевые и желтые кошельки
  • 2, 8 и 9 - земля, вы можете приобрести золотистый, кремовый, желтый и даже красный кошелек.
Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиГороскоп