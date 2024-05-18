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Тільки в такому гаманці завжди будуть гроші: які кольори - магніт для багатства

Яким має бути гаманець (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що певні кольори нібито здатні залучити багатство та успіх. І зазвичай це стосується гаманців, адже саме вони "зберігають" гроші.

Який гаманець притягує багатство, а також які кольори - справжні магніти для грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazeta.ua, "33 канал".

Яким має бути колір гаманця

Існує декілька найбільш розповсюджених варіантів, кожен з яких здатний по-різному вплинути на статки. Серед них:

  • коричневий колір - притягує гроші та стабільність, підходить тим, хто шукає баланс
  • чорний колір - такий гаманець може допомогти контролювати витрати, забути про фінансові проблеми та не страждати від злиднів
  • червоний колір - він про силу, агресію та жагу, такі гаманці слід обирати сміливцям, які хочуть багато грошей та щастя, але розуміють, що іноді буває несолодко.

Якщо ж ви шукаєте гаманець, який принесе чимало грошей, придивіться до варіантів зеленого кольору, він нібито може захистити навіть від злодіїв. Також вдалими та щасливими називають золоті, срібні, жовті та земляні відтінки.

Але є і кольори, які приносять невдачу. Якщо ви не хочете, аби ваш гаманець постійно був порожнім, відмовтесь від синіх та блакитних відтінків

Яким має бути гаманець, аби притягував гроші (ілюстрація: РБК-Україна)

Як обрати щасливий колір за датою народження

Існує ще один метод, завдяки якому можна підібрати колір щастя та багатства. У цьому вам допоможе остання цифра року вашого народження. Якщо ви з'явилися на світ у 1978 році - то ваша цифра - 8. Шукайте її у списку нижче:

  • 0 та 1 - метал, обирайте білі або сріблясті гаманці
  • 3 - вода, вам підійдуть бузкові, чорні та сині кольори
  • 4 та 5 - дерево, придивіться до зелених та "рослинних" кольорів, навіть до коричневого
  • 6 та 7 - вогонь, обирайте яскраві червоні, помаранчеві та жовті гаманці
  • 2, 8 та 9 - земля, ви можете придбати золотавий, кремовий, жовтий та навіть червоний гаманець.
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