Тільки в такому гаманці завжди будуть гроші: які кольори - магніт для багатства

Вважається, що певні кольори нібито здатні залучити багатство та успіх. І зазвичай це стосується гаманців, адже саме вони "зберігають" гроші.
Який гаманець притягує багатство, а також які кольори - справжні магніти для грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazeta.ua, "33 канал".
Існує декілька найбільш розповсюджених варіантів, кожен з яких здатний по-різному вплинути на статки. Серед них:
Якщо ж ви шукаєте гаманець, який принесе чимало грошей, придивіться до варіантів зеленого кольору, він нібито може захистити навіть від злодіїв. Також вдалими та щасливими називають золоті, срібні, жовті та земляні відтінки.
Але є і кольори, які приносять невдачу. Якщо ви не хочете, аби ваш гаманець постійно був порожнім, відмовтесь від синіх та блакитних відтінків.
Існує ще один метод, завдяки якому можна підібрати колір щастя та багатства. У цьому вам допоможе остання цифра року вашого народження. Якщо ви з'явилися на світ у 1978 році - то ваша цифра - 8. Шукайте її у списку нижче:
До слова, нещодавно ми називали номери квартир, які притягують щастя і багатство.
Окрім цього, раніше стало відомо, які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів.