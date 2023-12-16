Эти продукты могут показать промилле при проверке на алкоголь, даже если водитель не пил

Иногда при проверке водителей на уровень опьянения алкотестер показывает промилле, даже если человек вообще не употреблял спиртное. Большинство людей в этом случае думают, что это какие-то хитрые манипуляции со стороны полицейских, которые хотят незаслуженно влепить штраф. Но на самом деле некоторые неалкогольные продукты могут показывать промилле. Это следует учитывать водителям, особенно по праздникам, когда проверки на дорогах учащаются, а во время застолья они могут полакомиться этими продуктами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler). При подготовке публикации использовали материал: публикацию группы "Ти ж юрист" в Telegram и данные из Правительственного портала.