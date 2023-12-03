4 коварных вопроса от полиции, на которые лучше не отвечать водителям: советы адвоката

Иногда полиция может прибегать к некоторым уловкам или манипуляционным вопросам при общении с водителями, чтобы попытаться подловить их на каком-то нарушении. Очень важно знать, как правильно поступать в таких ситуациях, чтобы не нажить себе проблем.

На какие коварные вопросы полиции лучше не отвечать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube .

Каких коварных вопросов полиции следует остерегаться

"Иногда может случиться, что вас останавливают полицейские, вежливо общаются и интересуются как дела. А потом такой разговор завершается минимальным штрафом или вас штрафуют на 17 тыс. грн и лишают водительского удостоверения", - говорит юрист.

Симутин объясняет, каких вопросов полиции следует остерегаться и как правильно на них отвечать.

Вопрос о здоровье и самочувствии

Если полицейский интересуется как ваше самочувствие, то в большинстве случаев - это не проявление заботы, а повод зацепиться. Если вы скажете, что у вас простуда или какая-то другая болезнь, или что вы устали и не выспались, мол, возвращаетесь с рабочей ночной смены, то есть два сценария. Вам могут и просто пожелать счастливого пути, а могут и влепить штраф или протокол за пьянку или наркотики - все зависит от добропорядочности офицера", - объясняет адвокат.

Он добавляет, что штраф могут выписать, потому что согласно ПДД, а именно п. 2.9, "б", водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под влиянием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание.

"А раз вы признались, что есть факторы, которые затрудняют вашу концентрацию на дороге, это могут и используют против вас, в частности, отметят, что у вас бледное лицо, зрачки не реагируют на свет и предложат проехать в больницу для освидетельствования на предмет наркотического опьянение. И, к сожалению, некоторые водители, не осознавая коварства полицейских, отказываются от процедуры", - говорит Симутин.

Вчера выпил - значит пьяный

Полицейские редко спрашивают, употребляли ли вы спиртное сегодня. В большинстве случаев они интересуются, употребляли ли вы спиртное вчера.

"И почему-то большинство водителей отвечают "да". А после такого признания у патрульного сразу появляется законное основание для вашего обследования. И хоть потом будет масса нарушений при составлении материалов, однако, как сказал судья апелляционного суда: "Процедура нарушена, но ведь он сказал, что пил", - говорит адвокат.

Из автомобиля выйдете?

Для проверки документов водитель не обязан выходить из автомобиля. Но не каждый водитель это знает, потому может растеряться с ответом.

"Рекомендую не выходить и уточнить у офицера: это предложение или требование? Ведь действительно есть ряд случаев, когда инспектор может потребовать выйти из авто, например, для устранения технической неисправности или есть подозрение, что водитель в состоянии опьянения. Поэтому отдельные кадры за желания могут даже впаять вам неисполнение законного распоряжения полиции, типа злостное неповиновение", - предостерегает юрист.

Куда торопитесь?

Часто разговор с полицейским начинается именно с этого вопроса. И многие водители начинают оправдываться, мол, устал, еду домой или в больницу, чтобы навестить родственника и т. д.

"Собственно, такой тактикой хитрые инспекторы намекают на нарушение вами скорости движения. И как только вы сами признаетесь, что действительно немного спешили, потому что ваш дом он уже виднеется в конце улицы - то дадите им факт своего нарушения. А значит - штрафа не избежать", - говорит Симутин.

Он советует водителям сразу уверять полицейского, что они никуда не спешили и ехали в пределах разрешенного ПДД. Пусть сами дают доказательства нарушения.

"Так что не водите машину, когда вы слишком устали, а тем более не садитесь за руль, если употребляли алкоголь. Также не превышайте скорость и оставайтесь в автомобиле, пока полицейский не потребует от вас выйти, аргументируя это законными основаниями, а не просто его желанием", - советует адвокат.