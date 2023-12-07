Адвокат объяснил, почему водителям не нужно отдавать документы полиции и выходить из авто

Адвокат рассказал, почему требование полицейских к водителю отдать документы и выйти из машины - незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео адвоката Романа Симутина.

Что нужно знать водителю

Согласно закону "О Дорожном движении", полицейский имеет право требовать предъявить документы на управление автомобилем, чтобы иметь возможность прочитать и зафиксировать информацию.

Это однозначная норма, исчерпывающая и расширенное толкование не подлежит.

"Все эти полицейские вещицы, которые вы обязаны предоставить водительскому для ознакомления, мол, возможно оно поддельное - это все туфта. Все, что нужно сделать патрульному - напрячь мозг, а потом взять руками планшет и открыть базу "Армор", набрать одним пальцем фамилию водителя и вся информация о документах и лице будет на экране", - рассказал правозащитник.

Что может быть на примере

Симутин привел пример, как водитель, не выходя из авто, через окно передал документы и почти через 30 секунд потребовал выйти из авто.

После этого водитель вышел, документы уже отдал полицейского. Далее он получил требование на поверхностный осмотр рюкзака, бардачка, салона и багажника.

"И скажите, вам это похоже на осмотр или, может, на шмон? Водитель дошел до критического предела, однако через 19 минут полицейский требует, чтобы он прошел освидетельствование на состояние опьянения, потому что у него замечены слишком резвые движения", - рассказал эксперт.

По словам адвоката, водитель не смог "холодной головой" оценить последствия и отказался. В результате он лишился права управления на 1 год и оштрафован на 17 000 грн.

Какие выводы

Правозащитник сообщил, что в украинском административном процессе не работает презумпция невиновности и принцип недопустимости доказательств, полученных в результате незаконной остановки транспортного средства.

"Поэтому лучше выполняйте незаконное требование полиции, фиксируйте, а затем обжалуйте их действия и доказывайте незаконность в судах", - резюмировал он.