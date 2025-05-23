Не только на сковородку: 5 полезных лайфхаков с подсолнечным маслом для быта

Если вы думаете, что подсолнечное масло - это только продукт для кухни, то вы многое теряете. Этот обычный продукт способен заменить множество бытовых средств и помочь решить различные домашние проблемы.

Извлечь занозу

Если в кожу попала заноза, это может быть очень неприятно и больно. Чтобы облегчить ее удаление, окуните пораженный участок в подсолнечное масло на 5-10 минут. Масло поможет размягчить кожу, и занозу будет проще извлечь.

После этого осторожно попробуйте ее достать пинцетом или иглой. Этот метод безопасен и не требует специальных средств. Если же заноза очень глубокая, обратитесь к врачу.

Удалить наклейки

Новые банки, бутылки или посуда часто имеют наклейки, которые сложно снять, оставляя липкие следы. Чтобы легко избавиться от этих следов, смочите наклейку подсолнечным маслом и оставьте на 10 минут. После этого наклейка начнет легко отставать, а липкий остаток можно без проблем вытереть.

Масло растворяет клей и не портит поверхность. Такой способ прост и не требует дорогих химикатов. Это идеальное решение для очистки стеклянных или пластиковых поверхностей.

Открыть трудно закрытую банку

Иногда открытие банки с консервами превращается в настоящий вызов, особенно когда нет открывалки. Поможет подсолнечное масло: капните несколько капель под крышку, поверните банку вверх дном, чтобы масло проникло под крышку и смазало резьбу.

Через несколько минут открывать будет значительно легче. Если хотите сделать это максимально аккуратно, используйте пипетку для нанесения масла. Этот простой трюк сэкономит силы и нервы.

Подсолнечное масло - отличное средство в быту (фото: Freepik.com)

Удалить жвачку с подошвы и поверхностей

Если случайно наступили на жвачку, убрать ее с подошвы непросто. Нанесите подсолнечное масло на загрязненный участок и оставьте на 15-20 минут. Масло размягчит жвачку, после чего ее можно будет осторожно соскоблить тупым предметом, например, ножом или ножницами.

Этот способ также подойдет для очистки жвачки со стола, стульев и других твердых поверхностей. Главное - не спешите и дайте маслу подействовать. Такой лайфхак эффективен и не вредит вещам.

Полировать мебель и ухаживать за кожей

Подсолнечное масло - прекрасное средство для обновления вида мебели из пластика, дерева или кожи. Просто нанесите несколько капель на мягкую безворсовую ткань и круговыми движениями втирайте масло в поверхность.

Это быстро вернет блеск и устранит небольшие царапины. Если нужно, после полировки протрите мебель сухой чистой тканью.

Также этот способ хорошо подходит для ухода за старыми кожаными изделиями - сумками, ремнями или обувью. Они станут более мягкими и приобретут свежий вид.